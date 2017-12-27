Sophie Turner ile Joe Jonas’ın NBA romantizmi (NBA maçlarına damga vuran ünlü isimler)

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Sacramento Kings-New York Knicks karşılaşmasındaydı. Evlilik hazırlığındaki ünlü çift NBA maçından çotk birbirleriyle ilgilendi.

2 Neşeli halleriyle dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncuyla Amerikalı müzisyen objektiflere böyle yansıdı.

3 Hollywood'un yeni nesil aşıkları Rami Malek ve Lucy Boynton Lakers maçında tüm meraklı gözleri üzerinde topladı. Los Angeles'ta gerçekleşen Lakers maçının en dikkat çeken çifti Bohemian Rhapsody yıldızlarıydı kuşkusuz, fakat en az onlar kadar ilgi çeken birbirinden renkli simalar da vardı: Basketçi sevgilisi Ben Simmons'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Kendall Jenner, Leonardo Di Caprio, Halsey, basket maçlarının favori çifti Mila Kunis ve Ashton Kutcher, Kourtney Kardashian ve en yakın arkadaşı Stephanie Shepherd...

4 Magazin ve spor basını maç boyunca sürekli birbiriyle şakalaşan ve birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan uyumlu çifti, açık ara farkla Lakers maçının en aşık ön sıra çifti seçti.

5 Kendall Jenner, bir kez daha basketbolcu sevgilisi Ben Simmons’un maçını izledi.23 yaşındaki model, Los Angeles’taki Staples Center’daki maçı heyecanla takip etti. Jenner’ın tuttuğu takım Philadelphia 76ers ile Los Angeles Lakers arasında oynanan maçta Jenner, Georgian marka ejderha küpeleriyle dikkat çekti. Ünlü model maç esnasında elma şekeri yemeyi de ihmal etmedi. Jenner, Ben Simmons ile Mayıs 2018’de ayrılmıştı.

6 Ünlü modelin sık sık Simmon’un maçlarına gitmesi, aşklarının yeniden alevlendiği şeklinde yorumlandı.

7 Bir başka maçta eski sevgilisi olan NBA oyuncusu Ben Simmons’la yeniden aşk yaşadığı iddia edilen Kendall Jenner, basketbolcunun annesi Julie Simmons ile yan yana oturarak maçı seyredince iddialar güçlendi. Jenner’ın maç boyunca birlikte güldüğü ve heyecanlandığı sevgilisinin annesiyle arasını iyi tutmaya çalıştığı konuşuldu. İkili, Kasım 2018’de de birlikte maç seyretmişti. Jenner, önceki günlerde Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder maçını da tribünden izledi.

8 Philadelphia 76ers taraftarı olan ve maç boyunca heyecandan yerinde oturamayan Jenner'ın takımı Oklahoma'ya 117-115 mağlup oldu. Daha önce öfkeli basketbol taraftarları, ‘Kardashian laneti’ getirdiği gerekçesiyle Kendall Jenner’ın Philadelphia 76 ers’in maçlarına alınmamasını istemişti. Basketbol sevgisiyle tanınan ve sık sık NBA maçlarını izlemeye giden Jenner, daha önce de Philadelphia 76 ers ile Cleveland Cavaliers maçını ön sıradan seyretmişti.

9 Maç esnasında Jenner ile Ben Simmons bir ara selamlaşmış ve konuşmuştu. Jenner’ın eski sevgilisi Avustralyalı NBA yıldızı Ben Simmons’a, takımı Philadelphia 76 ers’in Cleveland Cavaliers karşısında 121-112 yenilmesinin ardından hayranları tarafından çağrı yapılmış ve üç binden fazla taraftar, Chane.org sitesinde imza kampanyası başlatarak, “Jenner, Sixers’ın (Philadelphia 76 ers takımı) ligin en kötü takımı olan Cleveland Cavaliers karşısında yenildiği maçta en öndeydi. Bizler taraftarlar olarak Kendall Jenner’ın maça katılmasıyla özel olması gereken sezonu mahvetmesine izin veremeyiz. Takımın kendi evinde 10-0 başladığı sezonda, Jenner’ın katıldığı, kendi evindeki ilk maçı kaybetmesi bir tesadüf değil. Daha kötüsü, hiç kazanamayan Cavaliers takımı Black Friday maçını kazandı. Bu açıklanamaz. Ben Simmons’un kariyeri tehlikede. Bu çılgınlık durmalı” açıklamasını yazmıştı. ‘Kardashian laneti’nin eski sevgilileri üzerinde etkili olduğunu savunan taraftarlar, Jenner’ın yeni yapılacak Philadelphia 76 ers maçlarına alınmamasını istemişti. İşte NBA maçlarına giden diğer ünlüler...

10 KATE BECKINSALE Ünlü oyuncu Kate Beckinsale NBA maçına gitti, hayranlarını heyecanlandırdı. 45 yaşındaki İngiliz oyuncu, uzun süredir asistanlığını yapan Stephen Simbari ile basketbol maçı esnasında çekilen fotoğrafını Instagram’da paylaşınca, “Kim bu?” tartışmaları başladı.

11 Bazıları ünlü oyucunun el ele olduğu Simbari’yi Beckinsale’in oğlu zannederken, bazıları da oğlu yaşında yeni sevgilisi olduğunu iddia etti.

12 Beckinsale, gelen yorumlar üzerinde durumu açıklamak için Stephen Simbari’nin eşcinsel olduğunu ima ederek, “Her zamankinden daha az eşcinsel görünümlü olduğun için teşekkürler Stephen Simbari. Resmen sansasyonel bir çift olduk” dedi.

13 Michael Sheen ile olan ilişkisinden 19 yaşında bir kızı olan Beckinsale, geçen yıl 30 yaşındaki komedyen Jack Whitehall ile birlikteydi. Ünlü oyuncu, daha önce de 21 yaşındaki stand-up’çı Matt Rife ile ilişki yaşamıştı. Beckinsale, 18 ay ilişkş yaşadığı yönetmen Len Wiseman’dan 2016’da ayrılmıştı.

14 HALSEY Amerikalı şarkıcı Halsey, Los Angeles’taki Staples Center’da Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans maçındaydı.

15 24 yaşındaki şarkıcının en ön sıradan heyecanla takip ettiği maçı, Lakers 112-104 kazandı. Maç boyunca ünlü şarkıcı, seyircilerin ilgi odağı oldu.

16 Oyuncu Jessica Alba ve şarkıcı Gabrielle Union NBA maçındaydı. Uninon'ın eşi Dwyane Wade'in yer aldığı Miami Heat takımıyla Los Angelas Lakers arasında geçen karşılaşmada Lakers rakibini 108-1056 mağlup etti. Maç boyuncu tribünlerin ilgi odağı olan ikili, o anları Instagram hesabından yayınlandı.

17 Dünyaca ünlü Fifth Harmony grubunun üyesi Ally Brooke, New Orleans Pelicans -New York Knicks maçındaydı.

18 Victoria's Secret mankeni Kelly Gale ve arkadaşı New Orleans Pelicans -New York Knicks maçını izleyen isimlerdendi.

19 Maça gelen bir diğer süpermodel ise Chanel Iman ve Amerikan futbolu oyuncusu Sterling Shepard oldu.

20 Amerikalı aktris Ellen Pompeo ve aktör Chris Ivery maçın en heyecanlı isimlerindendi. (New Orleans Pelicans -New York Knicks)

21 Teniste dünya eski 1 numarası olan ABD'li John McEnroe (New Orleans Pelicans -New York Knicks)

22 Müzisyen Mike D tribündeki yerini aldı (Orleans Pelicans- New York Knicks)

23 Sadece bir model değil aynı zamanda ilham kaynadığı olan Vitiligolu model Winnie Harlow Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets maçındaydı.

24 Son olarak Victoria's Secret defilesinde boy gösteren madel objektiflere yansıdı.

25 Harlow, NBA maçında çekilmiş fotoğrafralarını Instagram sayfasından paylaşmayı ihmal etmedi.

26 Emily Ratajkowski Dünyaca ünlü oyuncu ve model Emily Ratajkowski Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan NBA maçına damga vurdu.

27 Tribünde makyaj yaparken görüntülenen 27 yaşındaki Ratajkowski objektiflere poz da verdi.

28 Minnesota Timberwolves takımına 114-110 üstünlük sağlayan Los Angeles Lakers mücadeleyi kazandı.

29 Naomi Campbell Süper model Naomi Campbell; Steve Stoute, Liev Schreiber ve Sasha Schreiber ile birlikte Golden State Warriors & Brooklyn Nets maçını izledi.

30 Victoria's Secret modeli ve oyuncu Cindy Bruna da Golden State Warriors'ın Brooklyn Nets ile oynadığı karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

31 Aynı maçı izleyenler arasında (State Warriors& Brooklyn Nets) Amerikalı aktris Rosie Perez Golden da vardı.

32 Square Garden’da düzenlenen New York Knicks ve Brooklyn Nets karşılaşmasında ünlü oyuncular Ben Stiller (52) ve Jonah Hill (34) seyirciler arasında yerlerini aldı.

33 Hollywood’un ünlü aktörleri ev sahibi New York Knicks takımını destekledi. Stiller ve Hill’in takımı, maçı 115-96 kazandı. Maçta Ben Stiller’ın yanında 13 yaşındaki oğlu Quinlin de takımını destekledi.

34 Amerikalı pop şarkıcısı-oyuncu Lance Bass, LA Clippers ile Washington Wizards arasında (28 Ekim 2018) oynan maçta tribündeydi.

35 Rap müziğin beyaz ikonu G-Eazy, Los Angeles Lakers ile Minnesota arasındaki oynanan (29 Ekim 2018) maçta tribündeydi.

36 Kim Kardashian ve Kanye West çifti de NBA tutkunlarından. Denver Nuggets - Los Angeles Lakers

37 Selena Gomez

San Antonio Spurs

38 Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks - Los Angeles Lakers maçı yıldızlar geçidine sahne oldu. New York Knicks taraftarı ünlü yönetmen Spike Lee, Amerikan futbolu oyuncusu Odell Beckham, Magic Johnson, LaVar Ball, LiAngelo Ball, LaMelo Ball gibi isimlerin seyirciler arasında yer aldığı karşılaşmaya damga vuran isim ünlü model Bella Hadid oldu.

39 2017 yılına damga vuran ünlü model, moda takvimindeki boşluğu fırsat bilerek New York Knicks - Los Angeles Lakers maçında yerini aldı.

40 Genelde sert mizacı, somurtkan haliyle dikkat çeken ünlü mankenin, maç sırasında oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

41 Adriana Lima Victoria's Secret modeli Adriana Lima, New York'ta Los Angeles Lakers ile Brooklyn Nets takımları arasında oynanan NBA maçını seyretti.





42 Derin dekolteli beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki model, maç sırasında kaçan çorabını nedeniyle zor anlar yaşadı.

43 Maça damga vuran Adriana Lima, çorabını çanta ve paltosuyla gizlemeye çalıştı.

44 NBA Batı Konferansı finali maçında Golden State Warriors deplesmanda Houston Rockets'ı 101-92 mağlup ederek seriyi 4-5 kazandı ve finalde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu. Fanatik bir Houston Rockets taraftarı olan Amerikalı rapçi ve Travis Scott ve Kylie Jenner maçı katip edenler arasındaydı.

45 Özellikle Travis Scott saha kenarındaki hareketleriyle maça damga vuranlar arasındaydı.

46 Kevin Hart, geçtiğimiz günlerde Philadelphia 76ers ve Boston Celtics arasında oynanan basketbol maçını izledi.



Karşılaşmayı ön sıradan takip eden komedyen, heyecanlı halleriyle objektiflere takıldı. Boston Celtics’in rakibini beş puan farkla yendiği maç boyunca Hart, yerinde duramadı.

47 Kylie Jenner ve Travis Scott

Geçtiğimiz sene Nisan ayında NBA maçında aralarındaki aşk dedikodularını doğrulayan Kylie Jenner ve Travis Scott, 1 sene sonra yine aynı yerde ve birlikte. İlk günden beri birbirini bırakmayan, daha da sıkı kenetlenen genç çift, Şubat ayında ilk bebekleri Stormi’ye merhaba demiştiler, hamileliği boyunca kameralardan saklanan Kylie, Stormi’nin doğumuyla sessizliğini bozdu ve bugünlerde tekrar spot ışıklarının yıldızı oldu. Geçtiğimiz hafta Coachella’da görüntülenen genç ebeveynler, bu hafta da NBA maçının ön sırasında maç randevularını resmi olarak bir geleneğe dönüştürdüler. Ünlü çift Rockets'ın Minnesota Timberwolves 102 – 82 yendiği maçın ilgi odağı oldu. İşte ünlü çift gibi NBA maçına damga vuran isimler

48 Coachella Festivali'ndeki performanslarıyla hala konuşulan popun divası Beyonce, geçtiğimiz gün rap'çi eşi Jay-Z ile Calufornia, Oakland'da basketbol maçındaydı. Ünlü çift New Orleans Pelicians ve Warriors arasında gerçekleşen maçı. Warriors taraftarı olarak ön sıralardan seyretti. 36 yaşındaki yıldız maça beyaz kıyafetiyle kombinlediği aynı rekte topuklu ayakkabılarıyla katıldı.

49 İkili, iki takımın taraftarından büyük ilgi gördü. Beyonce'nin etrafı kendisiyle selfie çektirmek isteyen hayranlarıyla sarıldı.

50 LA Galaxy takımına transfer olan Zlatan Ibrahimovic, ABD'de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayan ünlü futbolcu, önceki akşam Staples Center'da oynanan LA Lakers-Minnesota Timberwolves maçını izledi. İsveçli futbolcunun en ön sırada izlediği karşılaşma Lakers'ın mağlubiyetiyle sonuçlanırken, tribünde Zlatan şov vardı. Lakers taraftarlarıyla selfie üstüne selfie çektiren ünlü futbolcu, daha sonra Shaquille O'Neal ile de bir araya gelerek sohbet etti.

51 Shakira ve Gerard Pique



Shakira ve iki çocuğunun babası Gerard Pique, New York’ta basketbol maçına gitti. Madison Square Garden’da oynanan New York Knicks ve Philadelphia 76ers karşılaşmasını seyreden ailenin keyfi yerindeydi. Ünlü şarkıcı daha sonra sosyal medya hesaplarından “Hayranlarıma ve sanatçılara mutlu tatiller dilerim” notunu düştü.

52 Kendall Jenner Daha önce Los Angeles Clippers'ın yıldızı Blake Griffin ile birlikte olan Kendall Jenner, sevgilisinin NBA maçına damga vurdu.

53 Los Angeles Clippers- Memphis Grizzlies maçında Jenner'ın 10 bin dolarlık Saint Laurent çizmeleri sahasının da en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

54 Kendall Jenner daha önce de Khloe Kardashian ile birlikte gittiği Los Angeles Clippers ve Houston Rockets maçındaki çizmeleriyle konuşulmuştu.

55 Jenner Ailesi'nin tek NBA sevdalısı Kendall değil. Kylie Jenner, rapçi Travis Scott ile gitti Houston Rockets takımının Play Off maçına damga vurmuştu. Bebek bekleyen ikili maçta çekilen fotoğraflar resmen sevgili olduklarını ilan etti.

56 Katie Holmes ve kızı Suri Cruise Oyuncu Katie Holmes, geçtiğimiz günlerde kızı Suri ile NBA maçındaydı. Oklahoma City Thunder ile NY Knicks'in karşılaşmasını izleyen anne-kız, sempatik görüntüler sergiledi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Jamie Foxx'un 50'nci yaşını kutlayan Holmes, sıfır makyajlı haliyle epey yorgun görünüyordu.

57 Rihanna

NBA finallerinin ilk maçında Warriors ile Cavaliers karşılaırken Oracle Arena'nın konukları arasında Rihanna da vardı.

58 Maç içinde rahat durmayan Rihanna, Kevin Durant ne zaman atış yapmaya kalksa 'Brick' (Tuğla) diye bağırarak yıldız basketbolcunun konsantrasyonunu bozmaya çalıştı. Elbette bu maç NBA tutkunu olan Rihanna'nın adından söz ettirdiği tek karşılaşma değildi.

59 Rihanna Los Angeles Lakers - Golden State Warriors

60 Rihanna

NBA All Star maçı / 2015

61 Beyonce eşi Jay Z ve kızı Blue IVY carter ile 66. NBA All Star maçındaydı. Ünlü çiftin yanıda ise efsane isim Michael B. Jordan vardı.

62 Beyonce ve Jay-Z

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

63 Bonus: Acun Ilıcalı- Şeyma Subaşı NBA final serisi 5. maçında Cleveland Cavaliers'ı 129-120 yenen Golden State Warriorsşampiyon oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı tarihi geceye tanıklık etti.

64 Ünlülerin NBA'de destekledikleri takımlar Drake

Toronto Raptors

65 Jack Nicholson

LA Lakers

66 Matt Damon

Bozton Celtics

67 Jessica Alba

Phoenix Suns

68 Spike Lee

NY Knicks