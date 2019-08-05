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Sophie Turner ile Priyanka Chopra tatilde

Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner ve meslektaşı tescilli güzel Priyanka Chopra tatile çıktı. İkili Miami'de objektiflere yansıdı. (Fotoğraflar: BACK GRID U.S.A)

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    Final yapan Game of Thrones'un yıldızlarından Sophie Turner ve Priyanka Chopra soluğu tatilde aldı.


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    Diziyle dünya çapında ünlenen Turner Miami tatilinde bikinili görüntülendi.

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    23 yaşındaki oyuncuyu dizideki kostümüyle görmeye alışık olan hayranları Turner'ı tanımakta zorlandı.


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    Turner Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterine hayat veriyordu.


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    2000 yılında Dünya güzeli seçilen Priyanka Chopra daha sonra oyunculuk kariyerine yöneldi.
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