Sophie Turner: Terapi ve ilaçlarla atlattım

Game of Thrones’un Sansa’sı Sophie Turner canlandırdığı karakterin olumsuz tepkilerinden dolayı yaşadıklarını anlattı. Turner, o dönemlerde yataktan kalkarken zorlandığını ve intihar etmeyi düşündüğünü dile getirdi. Turner, "Terapi seanslarıyla ve ilaçlarla atlattım" dedi.
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Geçtiğimiz günlerde, Dr. Phil'in podcast yayınına katılan Sophie Turner, Game of Thrones'ta canlandırdığı Sansa Stark karakteri yüzünden sosyal medyada insanlardan aldığı olumsuz tepkilerin nasıl depresyonla sonuçlandığından bahsetti.
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Turner, 17 yaşına girdiğinde depresif hissetmeye başladığını dile getirdi. Şuan 23 yaşında olan ünlü oyuncu, o dönemi "Herkes fazla kilolarım hakkında yorum yapıyordu" diyerek özetledi.
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Ergenlik döneminde sivilceli bir cilde sahip olduğunu söyleyen Turner, zamanla insanların kilosuyla, oyunculuğuyla ya da sivilceli cildiyle ilgili yaptığı yorumlara alıştığını dile getiriyor.
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Turner, depresyonunun tek kaynağı sosyal medya olmasa da, oradan aldığı olumsuz tepkilerin akıl sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söylüyor.
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Depresyonun sonucunda karşılaştığı zorluklar arasında benlik bilinci ve motivasyon eksikliği olduğunu dile getiren genç oyuncu, o dönemlerde yataktan kalkarken zorlandığını ve intihar etmeye çalıştığını anlatıyor.
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Turner, bu zor günlerini hem nişanlısı Joe Jonas'ın desteğiyle hem de o dönemde aldığı terapi seanslarıyla ve ilaçlarla atlattığını dile getirdi.
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Game of Thrones serüveninin sonuna gelen Turner, dizi bittikten sonra kendine zaman ayırmaya karar verdiğini ve psikoloji okumayı planladığını söylüyor.