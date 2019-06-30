Sophie Turner ve Joe Jonas ikinci düğünü yaptı
ntv.com.tr
Yaklaşık iki ay önce Las Vegas’ta gizlice evlenen Game of Thrones dizisinin yıldızı Sophie Turner ile ABD’li şarkıcı Joe Jonas, Fransa’da şatafatlı bir düğün yaptı.
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Yaklaşık iki ay önce Las Vegas’ta gizlice evlenen Game of Thrones dizisinin İngiliz yıldızı Sophie Turner (23) ile ABD’li şarkıcı Joe Jonas (29), Fransa’da şatafatlı bir düğünle ikinci kez evlendi.
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Martinet Şatosu’nda yapılan lüks tören öncesi davetliler ağırlanacakları Tourreau Şatosu'na girerken görüntülendi.
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3Turner ve Jonas çifti, davetliler için hafta sonu boyunca şatonun 29 odasını tuttu.
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4Fransa'nın güneyindeki Sarrians bölgesinde yapılan düğünün davetlileri arasında, Turner’ın Game of Thrones dizisindeki rol arkadaşı Maisie Williams da vardı.
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5Düğün mekanında, damat Joe Jonas'ın dahil olduğu Jonas Kardeşler müzik topluluğu için sahne kurulduğu görüldü.
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6Joe Jonas'ın sağdıçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar görüntülendi.
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7Sophie Turner'ın Louis Vuitton imzalı gelinlilk giydiği öğrenilen düğün mekanından henüz fotoğraf yansımadı.
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Sophie Turner ve Joe Jonas, düğünün yapıldığı şatodan 1950 model beyaz MG spor arabayla ayrıldı.
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9İşte Turner ve Jonas çiftinin düğünü hazırlık görüntüleri...
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