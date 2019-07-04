Sophie Turner ve Joe Jonas'ın ikinci düğününden ilk fotoğraflar
ntv.com.tr
Paris'te Martinet Şatosu’nda gösterişli bir düğünle ikinci kez evlenen Sophie Turner ve Joe Jonas, düğünden ilk fotoğraflarını paylaştı.
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Şarkıcı Joe Jonas (29) ile evlenen Game of Thrones yıldızı Sophie Turner’ın (23) ikinci düğününden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
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İlk düğününü iki ay önce Las Vegas’ta gizli bir şekilde yapan Turner, ikinci düğününü Fransa’nın Paris kentinde bulunan Martinet Şatosu’nda yaptı.
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Fransa'nın güneyindeki Sarrians bölgesinde, ünlü konukların katıldığı gösterişli düğünde Turner, Louis Vuitton imzalı özel tasarım gelinlik giydi. Jonas ise Berluti tasarımı siyah takım elbisesiyle düğünde hazır bulundu.
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Turner’ın gelinlik fotoğrafını da Louis Vuitton’un Kadın Koleksiyonu Sanat Direktörü Nicolas Ghesquiere, Instagram hesabından, “Salt güzellik” notuyla paylaştı.
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Daha önce yayınlanan düğün fotoğraflarında Joe Jonas'ın sağdıçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar görüntülenmişti.
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Sophie Turner ve Joe Jonas, düğünün yapıldığı şatodan 1950 model beyaz MG spor arabayla ayrıldığı öğrenilmişti.