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Sophie Turner ve Joe Jonas'ın ikinci düğününden ilk fotoğraflar

ntv.com.tr

Paris'te Martinet Şatosu’nda gösterişli bir düğünle ikinci kez evlenen Sophie Turner ve Joe Jonas, düğünden ilk fotoğraflarını paylaştı.

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    Şarkıcı Joe Jonas (29) ile evlenen Game of Thrones yıldızı Sophie Turner’ın (23) ikinci düğününden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

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    İlk düğününü iki ay önce Las Vegas’ta gizli bir şekilde yapan Turner, ikinci düğününü Fransa’nın Paris kentinde bulunan Martinet Şatosu’nda yaptı.

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    Fransa'nın güneyindeki Sarrians bölgesinde, ünlü konukların katıldığı gösterişli düğünde Turner, Louis Vuitton imzalı özel tasarım gelinlik giydi. Jonas ise Berluti tasarımı siyah takım elbisesiyle düğünde hazır bulundu.

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    Turner’ın gelinlik fotoğrafını da Louis Vuitton’un Kadın Koleksiyonu Sanat Direktörü Nicolas Ghesquiere, Instagram hesabından, “Salt güzellik” notuyla paylaştı.

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    Daha önce yayınlanan düğün fotoğraflarında Joe Jonas'ın sağdıçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar görüntülenmişti.

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    Sophie Turner ve Joe Jonas, düğünün yapıldığı şatodan 1950 model beyaz MG spor arabayla ayrıldığı öğrenilmişti.

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