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Sophie Turner ve Joe Jonas’tan balayı paylaşımları

ntv.com.tr

İki kez düğün yapan Sophie Turner ile Joe Jonas, uzun bir balayı yapıyor. Önce Maldivler'e giden çift, şimdi İtalya'da balayını sürdürüyor.

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    Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, Las Vegas’taki gizli nikahın ardından geçen ay Fransa’da yaptıkları lüks düğün sonrası balayında.

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    23 yaşındaki Turner ile 29 yaşındaki Jonas, Maldivler’de tropikal bir balayı yaptı.

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    Kunfunadhoo Adası’ndaki Soneva Fushi adlı otelde konaklayan ünlü çift, balayından fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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    Sophie Turner, 14,8 milyonluk Instagram takipçilerine “Cennet” mesajıyla paylaşım yaptı.

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    Joe Jonas ise “Mutluluğu buldum” mesajıyla paylaşım yaptı.

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    Çift, Maldivler’in ardından İtalya’ya gitti.

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    Turner ve Jonas, Positano şehrinde lüks yatla tur yaparken görüntülendi.

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    İşte çiftin balayı tatilinden yansıyanlar...

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