Sophie Turner ve Joe Jonas’tan balayı paylaşımları
ntv.com.tr
İki kez düğün yapan Sophie Turner ile Joe Jonas, uzun bir balayı yapıyor. Önce Maldivler'e giden çift, şimdi İtalya'da balayını sürdürüyor.
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Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, Las Vegas’taki gizli nikahın ardından geçen ay Fransa’da yaptıkları lüks düğün sonrası balayında.
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23 yaşındaki Turner ile 29 yaşındaki Jonas, Maldivler’de tropikal bir balayı yaptı.
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Kunfunadhoo Adası’ndaki Soneva Fushi adlı otelde konaklayan ünlü çift, balayından fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Sophie Turner, 14,8 milyonluk Instagram takipçilerine “Cennet” mesajıyla paylaşım yaptı.
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Joe Jonas ise “Mutluluğu buldum” mesajıyla paylaşım yaptı.
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Çift, Maldivler’in ardından İtalya’ya gitti.
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Turner ve Jonas, Positano şehrinde lüks yatla tur yaparken görüntülendi.
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İşte çiftin balayı tatilinden yansıyanlar...
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