Sophie Turner'a Boy George teklifi
ntv.com.tr
Ünlü İngiliz müzisyen Boy George, biyografik filminde kendisinin gençliğini canlandırması için ikizi kadar benzeyen Sophie Turner'ı istiyor.
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Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen Sophie Turner, yeni bir teklif aldı.
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İngiliz müzisyen Boy George, çekilecek biyografik filmde, kendisinin gençliğini canlandırmasını istedi.
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23 yaşındaki Turner, 58 yaşındaki Boy George’un bu isteğiyle ilgili sosyal medya hesabından “Boy George’a saygı duyuyorum” mesajı paylaştı.
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Boy George, Vogue dergisine verdiği röportajda, “Beni oynaması için çok ilginç oyuncu önerileri geliyor. Öneriler arasında en ilginç olanı Sophie Turner’dı. İnsanlar, ‘O seni oynayamaz; o bir kadın’ diyecekler ama ben 17 yaşındayken ona çok benziyordum” dedi.
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Boy George, 1980'ler İngiltere’sinde etkili olan, pop müzikte romantizm akımının en dikkat çeken temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.