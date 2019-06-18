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Sophie Turner'a Boy George teklifi

ntv.com.tr

Ünlü İngiliz müzisyen Boy George, biyografik filminde kendisinin gençliğini canlandırması için ikizi kadar benzeyen Sophie Turner'ı istiyor.

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    Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen Sophie Turner, yeni bir teklif aldı.

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    İngiliz müzisyen Boy George, çekilecek biyografik filmde, kendisinin gençliğini canlandırmasını istedi.

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    23 yaşındaki Turner, 58 yaşındaki Boy George’un bu isteğiyle ilgili sosyal medya hesabından “Boy George’a saygı duyuyorum” mesajı paylaştı.

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    Boy George, Vogue dergisine verdiği röportajda, “Beni oynaması için çok ilginç oyuncu önerileri geliyor. Öneriler arasında en ilginç olanı Sophie Turner’dı. İnsanlar, ‘O seni oynayamaz; o bir kadın’ diyecekler ama ben 17 yaşındayken ona çok benziyordum” dedi.

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    Boy George, 1980'ler İngiltere’sinde etkili olan, pop müzikte romantizm akımının en dikkat çeken temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

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