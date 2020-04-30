Sophie Turner'dan Joe Jonas'a ilişki için tek şart

Ünlü şarkıcı Joe Jonas, Sophie Turner'ın tek bir şartla kendisiyle ilk randevuya çıkmayı kabul ettiğini açıkladı. Jonas, "Sophie bana, 'Benimle çıkacaksan Harry Potter filmlerini izlemelisin' şartı koştu. Bu nedenle seriyi izledim ve bayıldım" ifadelerini kullandı.

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30.04.2020 - 16:21

Geçtiğimiz gün James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği The Late Late Show'a katılan Joe Jonas, ilişkisiyle ilgili itiraflarda bulundu.







Jonas, Sophie Turner'ın Harry Potter filmlerinin tamamını izlemesi durumunda onunla bir randevuya çıkmayı kabul ettiğini açıkladı.



e dünyaevine girdi.

"Sophie bana 'Benimle çıkacaksan Harry Potter filmlerini izlemelisin dedi" diyen Joe, sözlerine "Çünkü İngitere'de her Noel sadece Harry Potter izlenir ve oynanır. Bu yüzden hepsini izledim ve bayıldım.







Joe ayrıca kendinin de bazı şartları olduğunu dile getirerek, "Ben de 'Yüzüklerin Efendisi'ni izlemek zorundasın' dedim. Yüzüklerin Efendisi'ni izliyoruz ve filmlerle birlikte hareket eden legolarını inşa ediyoruz, bu oldukça eğlenceli" ifadelerini kullandı.







Joe daha sonra Sophie'nin lego becerilerine sahip olduğunu ve rolünün çoğunlukla destekleyici olduğunu söyleyerek, "Farklı parçaları sıralayarak yardımcı oluyorum.Üç tane Yüzüklerin Efendisi, bir tane 7.000 parçalık Hogwarts kalesi, Batmobile ve Stranger Things legosu yaptık. Bu noktada seçeneklerimiz tükeniyor" dedi.







Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner, 2019 yılında Jonas Brothers grubunun vokalisti Joe Jonas ile dünyaevine girmişti.

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