Sophie Turner'den eğlenceli kamera arkası paylaşımı

Kamera arkasından toplu fotoğraf paylaşan Turner ayrıca, “"Diziye ve onu yapan inanılmaz insanlara, bana isteyebileceğim en iyi yaşam ve drama dersini verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizsiz, ben bugün olduğum kişi olamazdım. Bunca yıl bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ve son olarak seyircilere. Bu karakterlere aşık olduğunuz ve sonuna kadar diziyi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bunu her şeyden çok özleyeceğim” ifadesini kullandı.