Sophie Turner'den eğlenceli kamera arkası paylaşımı
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, dizinin final bölümünde yer alan bir sahnenin kamera arkası görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
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Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner, bugün Instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
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Dizinin final bölümünde Bran Stark ve Arya Stark ile birlikte üç kardeş olarak yan yana oturdukları sahnenin kamera arkasını yansıtan bir fotoğraf paylaştı.
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Fotoğrafta, Bran Stark karakterini canlandıran 20 yaşındaki oyuncu Isaac Hempstead-Wright bacaklarını açıkta bırakacak şekilde oturmasıyla dikkat çekti. Sophie Turner’ın paylaşımına Wright’ın bacaklarıyla ilgili esprili yorumlar yapıldı.
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Game of Thrones dizisi sekiz sezonluk serüvenini önceki gün sona erdirdi. Diziye Instagram paylaşımıyla veda eden Turner, "Sansa, esnekliği, cesareti ve gerçek gücü öğrettiğin için teşekkür ederim. Nazik ve sabırlı, aşkla önderlik etmeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Seninle büyüdüm. Sana 13 yaşında aşık oldum ve şimdi 10 yıl oldu... 23 yaşındayken seni arkamda bırakıyorum ama hiçbir zaman bana öğrettiklerini arkamda bırakmayacağım" dedi.
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Kamera arkasından toplu fotoğraf paylaşan Turner ayrıca, “"Diziye ve onu yapan inanılmaz insanlara, bana isteyebileceğim en iyi yaşam ve drama dersini verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizsiz, ben bugün olduğum kişi olamazdım. Bunca yıl bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ve son olarak seyircilere. Bu karakterlere aşık olduğunuz ve sonuna kadar diziyi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bunu her şeyden çok özleyeceğim” ifadesini kullandı.