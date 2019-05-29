Sophie Turner X-Men: Dark Phoenix galasında
ntv.com.tr
Yeni filmi X-Men: Dark Phoenix’in Güney Kore'deki galasına katılan Sophie Turner'a hayranları büyük ilgi gösterdi.
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Games of Thrones’un Sansa Stark’ı olarak ünlenen Sophie Turner, yeni filmi X-Men: Dark Phoenix’in Güney Kore’deki prömiyerine katıldı.
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23 yaşındaki İngiliz yıldız, gala için seçtiği cesur kıyafetiyle beğeni topladı.
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Turner, Louis Vuitton tasarımı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.
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Seul’deki film gösterimi öncesinde hayranlarını selamlayan Turner, bol bol selfie çekilip imza dağıttı.
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Ünlü oyuncu, rol arkadaşları Michael Fassbender ve Simon Kinberg ile birlikte de poz verdi.
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Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan X-Men film serisinin 13’üncü ve yeni bir X-Men üçlemesinin başlangıç filmi olan X-Men: Dark Phoenix, 5 Haziran’da vizyona giriyor.