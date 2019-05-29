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Sophie Turner X-Men: Dark Phoenix galasında

ntv.com.tr

Yeni filmi X-Men: Dark Phoenix’in Güney Kore'deki galasına katılan Sophie Turner'a hayranları büyük ilgi gösterdi.

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    Games of Thrones’un Sansa Stark’ı olarak ünlenen Sophie Turner, yeni filmi X-Men: Dark Phoenix’in Güney Kore’deki prömiyerine katıldı.

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    23 yaşındaki İngiliz yıldız, gala için seçtiği cesur kıyafetiyle beğeni topladı.

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    Turner, Louis Vuitton tasarımı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

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    Seul’deki film gösterimi öncesinde hayranlarını selamlayan Turner, bol bol selfie çekilip imza dağıttı.

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    Ünlü oyuncu, rol arkadaşları Michael Fassbender ve Simon Kinberg ile birlikte de poz verdi.

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    Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan X-Men film serisinin 13’üncü ve yeni bir X-Men üçlemesinin başlangıç filmi olan X-Men: Dark Phoenix, 5 Haziran’da vizyona giriyor.

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