Sosyal medya fenomeni Daria Radionova otomobilini Swarovski ile donattı
Rus sosyal medya fenomeni Daria Radionova, Lamborghini Aventador aracının yüzeyini Swarovski kristalleri ile kapladı.
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İnternet üzerinden Kadın giysileri satan Rus asıllı Instagram fenomeni ve model Daria Radionova son yaptığıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
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Lüks yaşam tarzı ve sosyal medyadan paylaştığı iddialı fotoğraflarla ünlenen Daria Radionova bu sefer de 500 bin dolar değerindeki Lamborghini Aventador SV aracını Swarovski kristalleri ile kapladı! orumu yapıldı.
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Yaklaşık 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldı.
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Aracıyla Londra'daki bir geçit töreninde boy gösteren Rus fenomen herkesi şaşkına çevirdi.
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Kalabalığın ve meraklı bakışların arasından zorlukla sıyrılan genç kadın trafiği altüst etti.
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Kalabalığın bir kısmı aracın gerçek Swarovski kristalleriyle kaplanıp kaplanmadığını sorgularken Radionova, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla iddialara son vermiş oldu.
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Radionova'nın Lamborghini'sine "DAR IIA" plakası taktırarak aracın kendisine ait olduğunu da doğruladı.
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Kristallerin güçlü motor karşısında oluşan ısı ile nasıl başa çıkacağı merak konusu oldu. Öte yandan lüks aracın, ultra hafif karbon yüzeyi kristaller biraz daha ağırlaştı.
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Daha önce bir Mercedes-Benz CLS ve Lamborghini Huracan'ı da kristaller ile kaplatan fenomenin yeni aracı için "Bruce Wayne kadın olsaydı bu onun arabası olurdu" yorumu yapıldı.