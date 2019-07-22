Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge'in ölümüyle ilgili yeni detaylar

1 Ünlü sosyal medya fenomeni ve televizyon sunucusu olan Emily Hartridge, İngiltere’de elektronik scooter kullanırken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. 35 yaşındaki fenomenin ölüm haberi, Instagram hesabından duyuruldu.

2 Hartridge’in Instagram adresinden yapılan açıklamada, “Herkese merhaba. Bu Instagram üzerinden söylenecek korkunç bir şey ama çoğunuzun Emily'i görmeyi beklediğini biliyoruz ve bu aynı anda sizinle iletişim kurmanın tek yolu... Emily dün bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Hepimiz onu sevdik ve asla unutmayacağız. Çok fazla hayata dokundu, onsuz bir şeyleri hayal etmek zor. Çok özel bir insandı" ifadeleri kullanıldı.





3 YouTube hesabında 350 bin abonesi ve Instagram hesabında 70 bine yakın takipçisi olan Emily'nin ölümü ne ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.





4 Emily'nin kendisi gibi fenomen olan sevgilisi Jacob Hazell ile birlikte yer aldığı videoda, kendisinin ölümüne neden olan scooter'ın erkek arkadaşı tarafından hediye edildiği ortaya çıktı.

5 Kazadan yalnızca 1 hafta önce paylaşılan görüntülerde Emily sevinerek sevgilisine sarılırken, erkek arkadaşına da övgüler diziyor.





6 Trajik ölüm ile ilgili olarak Emily'nin sevgilisi Jacob gözyaşları ile açıklama yaparak, talihsiz kadının kaza günü bir tüp bebek merkezine gittiğini ancak yolda kamyona çarpması sonucunda öldüğünü belirtti.