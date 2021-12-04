Sosyal medya fenomeni Selay Yörük'ün taciz şikayeti İngilizce çeviriye takıldı

Alperen Çetinkaya "Topluma mal olmuş, şarkılarda dahi kalça anlamında kullanılan bir kelimenin cinsel taciz suçunu oluşturmaması gerçekten şaşkınlık verici, karara itiraz ettik. Üstelik fotoğrafta bir eşek de yok. Diyelim ki bunu bu şekilde çevirdik, o zaman da bu başka suçlara örnek teşkil eder" diye konuştu.