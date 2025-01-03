Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı
Son yıllarda lenf kanseri oranlarında, ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Gençler arasında da görülen lenf kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, daha çok genetik faktörler, bağışıklık sistemi bozuklukları ve bazı virüslerin etkisiyle gelişebildiği düşünülüyor. Sosyal medya fenomeni Lauren Firenze Gill, boynunun sağ tarafında başlayan ağrıdan şüphelenerek hastaneye gitti. Yapılan taramalar sonucunda lenf kanseri olduğu belirlenen Gill, söz konusu belirtinin alkol aldıktan sonra ortaya çıktığını söyledi.
Noel partisinde alkol tükettikten dakikalar sonra boynunda bir batma hisseden Lauren Firenze Gill, aynı hissin daha sonra kollarını ve parmak uçlarını da yokladığını fark etti.