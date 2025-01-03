Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı

Hodgkin lenfoma, enfeksiyonla mücadele eden beyaz kan hücreleri olan lenfositlerin anormal şekilde büyüyerek lenf düğümlerinde kitleler oluşturmasına yol açar. Bu hastalığın yaygın belirtileri arasında gece terlemeleri, istemsiz kilo kaybı, yüksek ateş, inatçı öksürük ve kaşıntı yer alır.

Ancak bazı hastalar, hastalık belirtilerini alkol tükettiklerinde fark edebilirler. Sadece bir yudum içki bile, bu hissi tetikleyebilir. Bilim insanları, alkolün kanserli kişilerde bu garip reaksiyonu neden tetiklediğini hala araştırıyor. Bazı teorilere göre alkol, damarların genişlemesine ya da iltihaplanmaya neden oluyor, bu da lenf düğümündeki kanserin siniri sıkıştırmasına zemin hazırlıyor.