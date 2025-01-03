Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı

Son yıllarda lenf kanseri oranlarında, ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Gençler arasında da görülen lenf kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, daha çok genetik faktörler, bağışıklık sistemi bozuklukları ve bazı virüslerin etkisiyle gelişebildiği düşünülüyor. Sosyal medya fenomeni Lauren Firenze Gill, boynunun sağ tarafında başlayan ağrıdan şüphelenerek hastaneye gitti. Yapılan taramalar sonucunda lenf kanseri olduğu belirlenen Gill, söz konusu belirtinin alkol aldıktan sonra ortaya çıktığını söyledi.

Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı - 1

Noel partisinde alkol tükettikten dakikalar sonra boynunda bir batma hisseden Lauren Firenze Gill, aynı hissin daha sonra kollarını ve parmak uçlarını da yokladığını fark etti.

YAŞAM HABERLERİ

Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı - 2

Uzman görüşü almak için hastaneye giden Lauren Firenze Gill, yapılan detaylı taramalar sonucunda lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Lenf kanseri, damarları ve bezleri etkileyen nadir bir kanser türüdür. Kanser hastaları, alkol tükettiklerinde ağrı, uyuşma veya karıncalanma hissi yaşayabilirler. Bunun sebebinin, alkolün etkisiyle genişleyen damarların, sinir üzerinde baskı yapması olduğu düşünülüyor.

Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı - 3

Son yirmi yıl içinde 50 yaş altındaki kişilerde kanser oranları yüzde 24 oranında arttı. Özellikle bağırsak, meme ve ağız kanserlerine yakalanan kişilerin sayısında belirgin bir yükseliş görüldü.

Cancer Research UK, 1990’lardan itibaren 25-49 yaş arası bireylerde Hodgkin lenfoma vakalarının beşte bir oranında arttığına dikkat çekti.

Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı - 4

Hodgkin lenfoma, enfeksiyonla mücadele eden beyaz kan hücreleri olan lenfositlerin anormal şekilde büyüyerek lenf düğümlerinde kitleler oluşturmasına yol açar. Bu hastalığın yaygın belirtileri arasında gece terlemeleri, istemsiz kilo kaybı, yüksek ateş, inatçı öksürük ve kaşıntı yer alır.

Ancak bazı hastalar, hastalık belirtilerini alkol tükettiklerinde fark edebilirler. Sadece bir yudum içki bile, bu hissi tetikleyebilir. Bilim insanları, alkolün kanserli kişilerde bu garip reaksiyonu neden tetiklediğini hala araştırıyor. Bazı teorilere göre alkol, damarların genişlemesine ya da iltihaplanmaya neden oluyor, bu da lenf düğümündeki kanserin siniri sıkıştırmasına zemin hazırlıyor.

Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı - 5

Bu reaksiyonun her hastada görülmediğini belirten uzmanlar, kanserin diğer semptomlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, İngiltere’de Hodgkin Lenfoma vakalarının 1990’lardan bu yana, yüzde 38 oranında arttığını belirtti. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde bu artışın daha belirgin olduğu gözlemlendi. Genç yetişkinler arasında bu oran yüzde 21'di.

Sosyal medya fenomenine kanser teşhisi kondu: Ölümcül hastalığı boynundaki belirtiden anladı - 6

LENF KANSERİ ÖLÜMCÜL MÜ?

Lenf kanseri, tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen bir kanser türüdür ancak erken teşhis ve uygun tedavi ile iyileşme şansı yükselir.

Kanserin Hodgkin lenfoma ve Non-Hodgkin lenfoma olmak üzere 2 ana turu vardır. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapiler bulunur ve hastanın kanser türüne, evresine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak tedavi planı belirlenir. Erken müdahale ile birçok hasta uzun süre hayatta kalabilir ancak tedavi süreci kişisel farklılıklar gösterebilir.

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