Sosyal medyada karantinadan önceki son fotoğrafı paylaşma trendi başladı

İngiliz gazetecinin “Telefonlarınızdaki karantina öncesi son normal fotoğrafları paylaşın” çağrısıyla Twitter’da yeni bir trend başladı. “Son normal fotoğraf” akımına, bir dönem adı Bill Clinton ile Beyaz Saray’da yasak aşk skandalına karışan Monica Lewinsky de katıldı.

ntv.com.tr 19.05.2020 - 11:19

İngiliz gazeteci Robyn Vinter, hafta sonu Twitter’dan, “Telefonlarınızdaki son normal fotoğrafları görmek istiyorum” diyerek takipçilerinden corona virüs salgını öncesi fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Kendisine gelen yanıtlar arasında, adı ABD’nin eski başkanı Bill Clinton ile aşk skandalıyla anılan Monica Lewinsky de vardı. Lewinsky, kendisine gönderilen bir buket çiçeğin fotoğrafını paylaşmıştı.

“Bu çok garip. Benim tweet’ime nasıl ulaşmış olabilir ki?” diye düşününce Vinter binlerce yanıt aldığını fark etti. Twitter’da birkaç saat içinde binlerce “salgın öncesi son fotoğraf” paylaşımı yapıldı.

Kimi gittiği son gösterinin fotoğrafını, kimi otobüste çektiği bir kareyi kimi de arkadaşlarıyla eğlenceli bir anını yansıtan görseli paylaştı. #lastnormalphoto (son normal fotoğraf) etiketi Twitter’da trend oldu.

Mart ayındaki salgın ilanından sonra tecrite gire dünyanın pek çok ülkesinden fotoğraflar bu etiket altında paylaşıldı.

Yorkshire Post gazetesinde çalışan Vinter, “İnsanlar karantinanın geleceğini bilselerdi yapmayı seçecekleri çok şey vardı” ifadesini kullandı.
Vinter Twitter üzerinden yaptığı çağrıyı, BBC’de yayımlanan bir makaleden ilham alarak yaptı. Makalede okuyuculardan sosyal medyada çok beğeni alan en son fotoğraflarını paylaşmaları istenmişti.
Vinter de bu makaleyi kendi hesabında paylaşarak, takipçilerinden benzer gönderiler yapmalarını istedi.

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