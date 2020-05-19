Sosyal medyada karantinadan önceki son fotoğrafı paylaşma trendi başladı

ntv.com.tr 19.05.2020 - 11:19
İngiliz gazeteci Robyn Vinter, hafta sonu Twitter’dan, “Telefonlarınızdaki son normal fotoğrafları görmek istiyorum” diyerek takipçilerinden corona virüs salgını öncesi fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.
Kendisine gelen yanıtlar arasında, adı ABD’nin eski başkanı Bill Clinton ile aşk skandalıyla anılan Monica Lewinsky de vardı. Lewinsky, kendisine gönderilen bir buket çiçeğin fotoğrafını paylaşmıştı.
“Bu çok garip. Benim tweet’ime nasıl ulaşmış olabilir ki?” diye düşününce Vinter binlerce yanıt aldığını fark etti. Twitter’da birkaç saat içinde binlerce “salgın öncesi son fotoğraf” paylaşımı yapıldı.
Kimi gittiği son gösterinin fotoğrafını, kimi otobüste çektiği bir kareyi kimi de arkadaşlarıyla eğlenceli bir anını yansıtan görseli paylaştı. #lastnormalphoto (son normal fotoğraf) etiketi Twitter’da trend oldu.
Mart ayındaki salgın ilanından sonra tecrite gire dünyanın pek çok ülkesinden fotoğraflar bu etiket altında paylaşıldı.