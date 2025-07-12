Sosyal medyada viral olan beslenme trendine dikkat: Sanıldığı kadar masum değil

Lif, çözünür ve çözünmez olmak üzere ikiye ayrılıyor:



Çözünmeyen lif: Bağırsak hareketlerini düzenler, dışkının hacmini artırır ve yiyeceklerin sindirim sisteminden daha hızlı geçmesini sağlar. Ayrıca bağırsak pH’ını dengeler ve kolon kanseri ile divertikülit gibi bağırsak hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.



Çözünür lif: Su ile birleşerek jel benzeri bir madde oluşturur ve sindirimi yavaşlatır. Bu da tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca LDL (kötü) kolesterolü düşürme, kalp hastalığı riskini azaltma ve kan şekeri seviyelerini düzenleme gibi faydalar sağlar.