Sosyal medyada viral olan beslenme trendine dikkat: Sanıldığı kadar masum değil
Sosyal medyada hızla yayılan "fibermaxxing" trendi, birçok kişiyi lif tüketimini artırmaya teşvik ediyor. Ancak uzmanlar, ani lif artışının sindirim sisteminde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek uyarıyor.
Özellikle TikTok'ta popüler hale gelen “fibermaxxing” akımında kullanıcılar, günlük lif tüketimlerini büyük ölçüde artırarak sağlıklı yaşam peşinde koşuyor. Ancak uzmanlara göre lif tüketimini bir anda artırmak, sanıldığı kadar masum sonuçlara yol açmayabilir.