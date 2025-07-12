Sosyal medyada viral olan beslenme trendine dikkat: Sanıldığı kadar masum değil

Sosyal medyada hızla yayılan "fibermaxxing" trendi, birçok kişiyi lif tüketimini artırmaya teşvik ediyor. Ancak uzmanlar, ani lif artışının sindirim sisteminde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek uyarıyor.

Sosyal medyada viral olan beslenme trendine dikkat: Sanıldığı kadar masum değil - 1

Özellikle TikTok'ta popüler hale gelen “fibermaxxing” akımında kullanıcılar, günlük lif tüketimlerini büyük ölçüde artırarak sağlıklı yaşam peşinde koşuyor. Ancak uzmanlara göre lif tüketimini bir anda artırmak, sanıldığı kadar masum sonuçlara yol açmayabilir.

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Sosyal medyada viral olan beslenme trendine dikkat: Sanıldığı kadar masum değil - 2

Beslenme uzmanı Rob Hobson, çoğu yetişkinin günlük ortalama sadece 20 gram lif tükettiğini, bu nedenle birden 30 gram ve üzeri bir tüketim seviyesine çıkmanın sindirim sistemini zorlayabileceğini söylüyor.

Hobson'a göre, düşük lifli bir beslenmeden bir anda çok yüksek lifli beslenmeye geçmek; demir, kalsiyum, çinko gibi minerallerin emilimini engelleyebiliyor. Özellikle hassas bağırsak sendromu (IBS) gibi rahatsızlıkları olan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.

Sosyal medyada viral olan beslenme trendine dikkat: Sanıldığı kadar masum değil - 3

FAZLA LİF TÜKETİMİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Aşırı lif alımının vücutta yaratabileceği yaygın belirtiler şunlar:

  • Şişkinlik
  • Karın ağrısı
  • Gaz
  • Kabızlık
  • Geçici kilo artışı
  • Crohn hastalığı olan bireylerde bağırsak tıkanıklığı
  • Diyabet hastaları için önemli olabilecek düşük kan şekeri seviyeleri
Sosyal medyada viral olan beslenme trendine dikkat: Sanıldığı kadar masum değil - 4

Lif, çözünür ve çözünmez olmak üzere ikiye ayrılıyor:

Çözünmeyen lif: Bağırsak hareketlerini düzenler, dışkının hacmini artırır ve yiyeceklerin sindirim sisteminden daha hızlı geçmesini sağlar. Ayrıca bağırsak pH’ını dengeler ve kolon kanseri ile divertikülit gibi bağırsak hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Çözünür lif: Su ile birleşerek jel benzeri bir madde oluşturur ve sindirimi yavaşlatır. Bu da tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca LDL (kötü) kolesterolü düşürme, kalp hastalığı riskini azaltma ve kan şekeri seviyelerini düzenleme gibi faydalar sağlar.

Sosyal medyada viral olan beslenme trendine dikkat: Sanıldığı kadar masum değil - 5

Uzmanlar, aşırı lif tüketiminin etkilerini hafifletmek için şu önerilerde bulunuyor:

  • Bol su için.
  • Hafif ve sade yiyecekler tüketin.
  • Lifli ve lif takviyeli gıdaları geçici olarak diyetinizden çıkarın.
  • Günlük yürüyüş gibi hafif fiziksel aktiviteler yapın.
  • Günlük lif alımınızı takip edebilmek için beslenme günlüğü tutun.
  • Lifli yiyecekleri gün içine yayarak tüketin.
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