Sosyal medyada viral oldular. 2025 yılına damga vuran yemek tarifleri
19.12.2025 13:32
NTV - Haber Merkezi
Bir yıl daha sona ererken 2025'te sosyal medyada gündem olan ve birçok kişi tarafından denenen lezzetler merak edildi.
Hayatımızın her alanına dokunan sosyal medyada bazı yemek tarifleri de viral oluyor. İşte 2025 yılında sosyal medyaya damga vuran lezzetler...
KIYMADAN ET DÖNER
Klasik dönerin aksine kıyma, soğan suyu, baharatlar ve yoğurtla hazırlanan harcın fırın kağıdı arasında açılıp rulo yapılarak pişirilmesiyle oluşan tarif, pek çok kişi tarafından denendi. Hatta kıymalı versiyonun tavuk etinin kıyma haline getirilerek yapılan versiyonları bile gündem oldu.
ISPANAKLI LABNELİ POĞAÇA
Kahvaltının, çay saatinin vazgeçemediğimiz lezzeti poğaçanın ıspanak ve labneyle hazırlanan hali, yaklaşık bir ay önce yeniden viral oldu.
Ispanak püresiyla hazırlanarak yeşil renge bürünen poğaça hamurunun labneyle buluşması ve piştiğindeki akışkan hali iştahları kabarttı.
TEPSİDE LAVAŞ KEBABI
Yine birçok kişinin denediği tepside lavaş kebabı da kolaylığı ile öne çıktı. Kat kat hazırlanan ve lavaşların üzerine koyulan kıyma baharat karışımının kesilmesi, ardından da şişe geçirilip fırında pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Salça sürülerek lezzetlendirilen pratik kebaplar, yoğurtla servis edilerek sofralarda yerini aldı.
SOĞAN DOLMASI
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan soğan dolması da hem pratikliği hem lezzetiyle sosyal medyada gündem olmayı başaran tariflerden oldu.
Pirinç, kıyma, salça, nar ekşisi ve baharatların soğanla buluşturulduğu tarif ister tencerede ister fırında pişiriliyor.
TİRAMİSU TOPLARI
Herkesin sevdiği İtalyan lezzeti tiramisunun farklı bir versiyonu olan tiramisu topları pratikliği ile birçok kişinin favorisi oldu.
Tarifte un haline getirilmiş kedi dilleri, biraz kahve ve labne, minik toplar haline getirilip kakaoya bulanıyor. Ardından pişmeyen tiramisu topları; yine labne, krema, pudra şekeri ve vanilya karıştırılarak elde edilen krema ile servis ediliyor.
SPOONFUL TATLISI
Özellikle mart nisan aylarında sosyal medya videolarında sık sık karşımıza çıkan spoonful tatlısı da trend lezzetler arasına girdi.
Kaşıkla yenen ve kat kat dokular içeren bir tatlı olan spoonful tatlısının birçok farklı versiyonu hem evlerde yapıldı hem de birçok kafenin menüsüne eklendi.
DUBAİ ÇİKOLATASI
2025'e damga vuran lezzetlerden biri olan Dubai çikolatası trendi şimdilerde farklı versiyonlarıyla sürüyor. Kadayıf, antep fıstığı ezmesi ve çikolatanın bir araya geldiği yiyecek aylar boyunca birçok kişi tarafından deneyimlendi.
YENİ YIL ÇİKOLATASI
Özellikle aralık ayında birçok kişi istedikleri malzemelerle kendi süsledikleri çikolatalarıyla pratik bir yılbaşı tarifi hazırlıyor.
Kimi ayıkladıkları nar tanelerinin üzerine eritilen çikolatayı dökerek farklı bir lezzet yakalarken; bazıları da tablet çikolatarı kontrollü bir şekilde eritip süslüyor.