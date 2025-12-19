Sosyal medyada viral oldular. 2025 yılına damga vuran yemek tarifleri

Herkesin sevdiği İtalyan lezzeti tiramisunun farklı bir versiyonu olan tiramisu topları pratikliği ile birçok kişinin favorisi oldu.

Tarifte un haline getirilmiş kedi dilleri, biraz kahve ve labne, minik toplar haline getirilip kakaoya bulanıyor. Ardından pişmeyen tiramisu topları; yine labne, krema, pudra şekeri ve vanilya karıştırılarak elde edilen krema ile servis ediliyor.