Sosyal medyada yeni akım: Joker makyajı (Cadılar Bayramı)

ntv.com.tr 30.10.2019 - 10:21 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 10:32
Oscar adaylığına garanti gözüyle bakılan Joker, şiddet ve müzik tartışmalarından sonra yeni bir konuyla gündemde.
Filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakterinin makyajı Cadılar Bayramı döneminde en çok tercih edilen makyaj tarzı oldu.
Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, öncelikle Pagan sonrasında da Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde evrensel bir şölen halini aldı.
Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bayram, şimdilerde Cadılar Bayramı temalı partilerle gündemde.
Genç iş insanı Hacı Sabancı da geçtiğimiz günlerde ev sahipliğini yaptığı Cadılar Bayramı partisinde kız arkadaşı Nazlı Kayı ile Joker ve Harley Quinn oldu.
İşte sosyal medyada paylaşılan Joker makyajından bazıları...