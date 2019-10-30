Sosyal medyada yeni akım: Joker makyajı (Cadılar Bayramı)

Vizyona girdiği 4 Ekim'den bu yana hem çok tartışılan hem de dünya genelinde gişe rekorları kıran anti-kahraman filmi Joker, şimdi de makyajıyla gündemde.  Başrol oyuncusu Joaquin Phonenix'in makyajı Cadılar Bayramı'nda en çok tercih edilen makyaj oldu. 

ntv.com.tr 30.10.2019 - 10:21 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 10:32

Oscar adaylığına garanti gözüyle bakılan Jokerşiddet ve müzik tartışmalarından sonra yeni bir konuyla gündemde.

Filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakterinin makyajı Cadılar Bayramı döneminde en çok tercih edilen makyaj tarzı oldu.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, öncelikle Pagan sonrasında da Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde evrensel bir şölen halini aldı.

Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bayram, şimdilerde Cadılar Bayramı temalı partilerle gündemde.

Genç iş insanı Hacı Sabancı da geçtiğimiz günlerde ev sahipliğini yaptığı Cadılar Bayramı partisinde kız arkadaşı Nazlı Kayı ile Joker ve Harley Quinn oldu.

İşte sosyal medyada paylaşılan Joker makyajından bazıları...

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