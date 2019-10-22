Sosyal medyada yeni akım Joker pozu (Joker merdivenleri)
Vizyona girdiği 4 Ekim'den bu yana hem çok tartışılan hem de dünya genelinde gişeyi domine eden anti-kahraman filmi Joker, şimdi de merdivenleriyle gündemde. Başrol oycnusu Joaquin Phonenix'in dans ettiği New York'un Bronx ilçesindeki merdivenler, Instagram ve fotoğraf meraklılarının akınına uğradı. 167. caddede yer alan merdivenler benzer pozlar yakalamak isteyen meraklılarla dolup taşıyor. Ancak bölgede soygun olaylarının yaygın olması nedeniyle 'Joker merdivenleri'ne gidecek olanlar dikkatle olmaları konusunda uyarılıyor.
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1Oscar adaylığına garanti gözüyle bakılan Joker, şiddet ve müzik tartışmalarından sonra yeni bir konuyla gündemde. Filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakterinin merdivenden dans ederek inip gerçek bir kötüye dönüştüğü sahne New York'un turizmini etkiledi.
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2Bronx'ta Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenler şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Her gün yüzlerce kişi 'Joker pozu" verip bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
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Yeni akımın, hayvanat bahçesi, botanik bahçeleri ve Yankee Stadyumu'na ev sahipliği yapmasına rağmen adı geçmişteki şiddet olayları ve kundaklamalarla anılan Bronx semtinin imajını değiştirebileceği belirtiliyor. İşte sosyal medyada Joker merdivenlerinde Joker pozu veren turistlerin paylaşımlarından bazıları....
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