Canlı yayına katılan Burhan ise Nazan ile sadece evini satmak için bir araya geldiğini ve dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini belirtti.

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Nazan'ın dövmelerine de “Ne gerek var o dövmelere”, “İnsan neden yüzüne savage (vahşi) yazdırır?”, “İnsan neden kendine bunu yapar?”, “Filtre sandım” gibi yorumlar yapıldı.