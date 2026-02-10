Sosyal medyanın gündeminde. Kim bu yüzü dövmeli kadın?
10.02.2026 09:05
Son Güncelleme: 10.02.2026 09:05
NTV - Haber Merkezi
Bir televizyon programına katılan ve dolandırıldığını öne süren Nazan adlı kadın, yüzündeki dövmeleriyle sosyal medyanın gündeminde. Yurtdışı siteler de dövmelere odaklandı. Dövmeleri çılgınlık anında yaptırdığını söyleyen Nazan, kendisini tövbekar olarak tanımlıyor.
Dün “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına katılan Nazan isimli kadın sosyal medyada gündem oldu. Kendisinden 14 yaş küçük olan ve sosyal medyada tanıştığı Burhan'ın kendisini dolandırdığını iddia eden Nazan'ın yüzündeki dövmeler dikkat çekti.
Daha öncesinde çılgın bir hayatı olduğunu ve şimdi farklı bir hayatı tercih ettiğini ifade eden 40 yaşındaki Nazan, Düzce'den programa katıldı.
"ARTIK TÖVBE ETTİM"
Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerinin bir anlamı olmadığını belirten Nazan, "Çılgınlık zamanlarımda yaptırdım ama artık tövbe ettim. Sildirmeye de çalıştım ancak yüzümde yanık olunca vazgeçtim" dedi.
Normalde Bandırma'da yaşadığını ve iki evi olduğunu söyleyen Nazan, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Burhan için Düzce'ye gittiğini belirtti.
Daha önce evlendiğini ve 3 çocuğu olduğunu söyleyen Nazan, Düzce'deki evini sattığını ancak eşinden boşanacağını söyleyen Burhan'dan parasının tamamını alamadığını ifade etti.
Burhan'ın evli olduğunu, kendisine boşanacağını söylediğini ifade eden Nazan, yalnızca arkadaş olduklarını öne sürdü.
YÜZÜNDEKİ DÖVMELERE YORUM YAĞDI
Canlı yayına katılan Burhan ise Nazan ile sadece evini satmak için bir araya geldiğini ve dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini belirtti.
Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Nazan'ın dövmelerine de “Ne gerek var o dövmelere”, “İnsan neden yüzüne savage (vahşi) yazdırır?”, “İnsan neden kendine bunu yapar?”, “Filtre sandım” gibi yorumlar yapıldı.