Sosyal medyanın para basan bebekleri

Sosyal medya platformu Instagram'da bazı ebeveynlerin bebekleri adına açtıkları hesaplar milyonluk takipçileri sayesinde büyük gelir getiriyor. Sevimli halleriyle bebek influencer'lar (ürün yerleşimleriyle sosyal medya pazarlaması yapan internet ünlüleri) pek çok insandan daha fazla kazanıyor.

06.10.2021 - 13:46

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Instagram'ın en çok kazanan bebeklerini sıralayan İngiliz The Sun gazetesiyse, birinci sırada Noah Tavares'e yer verdi.
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Instagram'da euamonono olarak bilinen Noah, bir milyondan fazla takipçiye sahip ve gönderi başına ortalama 44.7 bin beğeni alıyor.

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Ayrıca Noah, gönderi başına 3 bin 444 sterlin (Yaklaşık 41 bin 545 TL) kazanıyor.
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theyeetbaby olarak bilinen ve içecekleri döktüğü videolarıyla tanınan Marleigh Grant, 1 milyondan fazla takipçiyle en fazla kazanan ikinci bebek oldu.

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Marleigh gönderi başına 3 bin sterlin (yaklaşık 36 bin TL) elde ediyor.

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Giyim tarzıyla dikkat çeken 2 yaşındaki Halston Blake Fisher'ın halston.blake adlı 613 binden fazla takipçili hesabı var ve gönderi başına 2 bin 191 sterlin (yaklaşık 26 bin TL) kazanıyor.
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Yarım milyondan fazla takipçisi olan drewhazeleast adlı hesabın sahibi Drew Hazel ise, gönderi başına 1.831 sterlin kazanırken, 250 bin takipçili Flavia Louise de paylaşımlarından 850 sterlinlik (yaklaşık 10 bin TL) gelir elde ediyor.

Sosyal medyanın para basan bebekleri - 8
Pek çok insanın maaşından daha fazla kazanan bu bebeklere reklam yapmaları için para ödenmesinin yanı sıra pahalı hediyeler de gönderiliyor. İşte fenomen bebeklerin öne çıkan paylaşımlarından bazıları...
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 9
Halston Blake Fisher
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 10
Noah Tavares
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 11
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 12
Marleigh Grant,
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 13
Noah Tavares
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 14
Drew Hazel
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 15
Halston Blake Fisher
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 16
Noah Tavares
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 17
Drew Hazel
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 18
Flavia Louise
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 19
Halston Blake Fisher
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 20
Marleigh Grant
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 21
Noah Tavares
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 22
Drew Hazel
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 23
Halston Blake Fisher
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 24
Flavia Louise
Sosyal medyanın para basan bebekleri - 25
Flavia Louise

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