Sosyal medyanın yeni çılgınlığı: Tetris challenge
Sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden meydan okumalara (challenge) bir yenisi daha eklendi. İsviçre polisi tarafından başlatılan Tetris challenge’a dünyanın pek çok ülkesinden polis, itfaiye kuvvetleri hatta askeri güçler de dahil oldu.
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İsviçre’de 1 Eylül’de Zürih polisinin Facebook sayfasında paylaşılan ve iki polis memurunu araç ve gereçleriyle gösteren tetris fotoğrafı, dünya çapında polis, itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale ekipleri arasında hızla yayıldı.
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Hollanda’dan Singapur’a, Almanya’dan Meksika’ya dünyanın farklı köşelerine yayılarak yeni bir çılgınlığa dönüşen akım, Tetris challenge adını aldı.
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3Zürih polisinin paylaşımında, “Eğer bir trafik devriye aracının içinde ne olduğunu hep bilmek istediyseniz buyrun” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, polis aracının içerisinde bulunan silah, trafik malzemeleri gibi bütün eşyaların düzenli bir şekilde dizildiği ve polislerin de malzemelerin yanına uzandıkları görüldü.
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4Akıma ilk olarak yine İsviçre’den Thusis itfaiyesi dahil oldu.
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5Zürih polisi basın sözcüsü Rebecca Tilen, The Guardian’a yaptığı açıklamada “Her pazar günü Instagram ve Facebook’ta polisin yer aldığı güzel veya komik bir fotoğraf paylaşıyorum. Son olarak, polis aracı içerisindeki malzemeleri yayarak fotoğraf çekme fikli aklımıza geldi, iki polis de katılmaya karar verdi ve söz konusu fotoğraf bir drone ile çekildi” ifadelerini kullandı.
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6İşte hızla yayılan tetris pozlarından fotoğraflar...
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