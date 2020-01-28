Sosyal medyanın yeni fenomeni: Miss Rigby

Denizci kedi olarak tanımlanan Miss Rigby, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekerek yeni fenomen haline geldi.

Miss Rigby adlı 4 yaşındaki Birman kedisi, Floridalı sahipleriyle bir teknede yaşıyor. Amerikalı çift, kedileri adına Instagram’da hesap açarak maceralarını anlatıyor.

Shane La Peyre ve eşi Maryvonne eskiden bir mimari firmaya sahipti ama 10 yıl önce işi bırakarak yelkenciliğe başladı.

Kendi teknelerinde yaşayan ve seyahat eden çift, “Miss Rigby, 11 haftalık olduktan sonra hayatı boyunca bizimle teknede yaşadı. Burası onun evi ve o bu tekneyi seviyor” diye anlattı.

Maryvonne, “Karayipler üzerinden Grenada’ya kadar seyahat ederek çoğu adada durduk. Miss Rigby, bizimle yelkenlide ve ABD’nin doğu kıyısı boyunca teslimatını yaptığımız motorlu botlarla seyahat etti” ifadelerini kullandı.