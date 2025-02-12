Sosyal medyayı sarsan yöntem: Stresten kurtulmak için göbek deliklerine sürüyorlar

Magnezyum takviyelerinin, ruh ve sinir sağlığını iyileştirici özellikleri olduğu uzun zamandır biliniyor ancak sosyal medyada popüler hale gelen bir akım, magnezyumun stres seviyeleri üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açık bir hale getirdi.

Sosyal medyayı sarsan yöntem: Stresten kurtulmak için göbek deliklerine sürüyorlar - 1

Bazı kadın sosyal medya kullanıcıları, göbeklerine sıktıkları magnezyum spreyinin stresi azalttığını ve uykuyu iyileştirdiğini iddia ediyorlar. Trend olan tekniğin, aynı zamanda eklem ağrılarını hafiflettiğine de inanılıyor. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, magnezyum spreylerini ayak tabanlarına ve koltuk altlarına da sıkıyorlar.

YAŞAM HABERLERİ

Sosyal medyayı sarsan yöntem: Stresten kurtulmak için göbek deliklerine sürüyorlar - 2

Enerji üretimini destekleyen ve kemik sağlığını artıran magnezyum; nörolojik, kardiyovasküler ve gastrointestinal fonksiyonları iyileştiren bir elektrolit olarak biliniyor. Bunun yanı sıra kaygıyı, baş ağrılarını ve depresyonu azaltmaya da yardımcı oluyor.

Fındık, tohumlar, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerde bolca bulunan magnezyum, son yıllarda daha çok takviye formuyla tercih ediliyor.

Sosyal medyayı sarsan yöntem: Stresten kurtulmak için göbek deliklerine sürüyorlar - 3

Sosyal medya kullanıcısı Amalia Falck, magnezyum spreyini düzenli olarak göbek deliğine uyguladığını ve bu rutinin bağırsak sağlığını, migreni, adet kramplarını ve vücut kokusunu iyileştirdiğini öne sürüyor.

Sosyal medyayı sarsan yöntem: Stresten kurtulmak için göbek deliklerine sürüyorlar - 4

Dr. Jennifer Habashy'ye göre; bu tür yağların göbek, koltuk altı ve ayak tabanlarına uygulanmasının nedeni, bu bölgelerin daha fazla damar içermesi ve daha iyi emilim sağlaması.

Sosyal medyayı sarsan yöntem: Stresten kurtulmak için göbek deliklerine sürüyorlar - 5

Ancak uzmanlar, magnezyum spreylerinin iddia edildiği etkileri sağlayıp sağlamadığı konusunda çeşitli şüpheler olduğunu belirtiyor. 

Bazı kullanıcıların, magnezyum spreyi sıktıktan sonra rahatlama hissetmelerinin nedeninin ise plasebo etkisi olabileceği tahmin ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER