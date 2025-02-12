Sosyal medyayı sarsan yöntem: Stresten kurtulmak için göbek deliklerine sürüyorlar

Enerji üretimini destekleyen ve kemik sağlığını artıran magnezyum; nörolojik, kardiyovasküler ve gastrointestinal fonksiyonları iyileştiren bir elektrolit olarak biliniyor. Bunun yanı sıra kaygıyı, baş ağrılarını ve depresyonu azaltmaya da yardımcı oluyor.

Fındık, tohumlar, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerde bolca bulunan magnezyum, son yıllarda daha çok takviye formuyla tercih ediliyor.