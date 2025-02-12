Sosyal medyayı sarsan yöntem: Stresten kurtulmak için göbek deliklerine sürüyorlar
Magnezyum takviyelerinin, ruh ve sinir sağlığını iyileştirici özellikleri olduğu uzun zamandır biliniyor ancak sosyal medyada popüler hale gelen bir akım, magnezyumun stres seviyeleri üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açık bir hale getirdi.
Bazı kadın sosyal medya kullanıcıları, göbeklerine sıktıkları magnezyum spreyinin stresi azalttığını ve uykuyu iyileştirdiğini iddia ediyorlar. Trend olan tekniğin, aynı zamanda eklem ağrılarını hafiflettiğine de inanılıyor. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, magnezyum spreylerini ayak tabanlarına ve koltuk altlarına da sıkıyorlar.