Soykırımdan kaçtı, 27 yaşında yılın modeli seçildi
06.12.2025 13:17
NTV - Haber Merkezi
Podyumların yükselen yıldızlarından Güney Sudan asıllı Amerikalı model Anok Yai, British Fashion Council tarafından "2025 Yılının Modeli" seçildi.
Moda dünyasının gördüğü en etkileyici yükselişlerden birine imza atan Anok Yai, Londra merkezli moda kuruluşu British Fashion Council tarafından “2025 Yılının Modeli” seçildi.
"ANNE SANIRIM BAŞARDIK"
27 yaşındaki Anok Yai, siyahilerin temsiliyeti noktasında etkisini kanıtlamış oldu. Annesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Yai, mutluluğunu “Anne sanırım başardık” sözleriyle paylaştı.
Ünlü modele; çok sayıda tebrik yorumu gelirken; meslektaşı Gigi Hadid de “Tebrikler... Bu zaferi hak ettin, uzun zamandır bekliyordun! Çok seviliyorsun” diye karşılık verdi.
SUDAN'DAN ABD'YE UZANAN YOLCULUK
Sudan’daki soykırımdan kaçan mülteci bir ailenin kızı olarak Mısır'ın başkenti Kahire’de dünyaya gelen model, ailesinin ABD'ye kaçması sayesinde hayatına yön verdi.
Bir fotoğrafçının tesadüfen çektiği kare ile ajansların dikkatini çeken model, bugün dünyaca ünlü markalarla çalışıyor.