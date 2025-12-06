Soykırımdan kaçtı, 27 yaşında yılın modeli seçildi

27 yaşındaki Anok Yai, siyahilerin temsiliyeti noktasında etkisini kanıtlamış oldu. Annesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Yai, mutluluğunu “Anne sanırım başardık” sözleriyle paylaştı.

Ünlü modele; çok sayıda tebrik yorumu gelirken; meslektaşı Gigi Hadid de “Tebrikler... Bu zaferi hak ettin, uzun zamandır bekliyordun! Çok seviliyorsun” diye karşılık verdi.