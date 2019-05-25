Söz final fotoğrafları ve fragmanı (84. bölümle veda)
Star TV ekranlarında yayınlanan ve 84. bölümüyle ekranlara veda edecek olan, Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi Söz, pazartesi akşamı yayınlanacak, sürprizlerle dolu final bölümüyle yine çok konuşulacak. İşte finalde yaşanacaklar, final fragmanı ve fotoğrafları...
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1
FİNALDE NELER YAŞANACAK?
Büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun burunadır.
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2
Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev verilir.
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3
Yavuz ve Tim, çatışmayı organize eden terör unsurlarının liderlerini ve çatışmayı yürüttükleri karargahı yok etmek için harekete geçerken timin diğer yarısı, terör unsurlarının mühimmat depolarını vurmak için sıcak temasa başlar.
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4Çatışmaların büyük bir zaferle sona ermesi her şeyin bittiğini anlamına gelmeyecektir.
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5Esas düşman yani ‘Bir Dost’ yaşadığı sürece ülkemiz böyle tehlikelerle burun buruna olacaktır.
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6Yavuz ve tim son bir görev için harekete geçer. Hayatları pahasına da olsa Dost’u yok edeceklerdir.
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7Fakat onları bekleyen çok daha büyük bir sorun vardır. ‘’O’’ geri dönmüştür. Tim artık, sözün bittiği yerdedir.