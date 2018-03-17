NTV

Söz oyuncularından derbi tahminleri (Fenerbahçe-Galatasaray)

ntv.com.tr

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak derbi öncesi Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi oyuncuları dev maç için tahminlerinde bulundu.

  • 1

    Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem)

    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
  • 2

    Burak Sevinç (Fethi)

    "2-1 biter ama kimin kazanacağı belli değil"
  • 3

    Görkem Sevindik (Mücahit)

    Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1
  • 4

    Aybüke Pusat (Bahar)

    "Fair Play çerçevesinde kim hakediyorsa o kazansın"
  • 5

    Aytaç Şaşmaz (Feyzullah)

    Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin