Söz oyuncularından derbi tahminleri (Fenerbahçe-Galatasaray)
ntv.com.tr
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak derbi öncesi Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi oyuncuları dev maç için tahminlerinde bulundu.
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1Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem)
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
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2Burak Sevinç (Fethi)
"2-1 biter ama kimin kazanacağı belli değil"
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3Görkem Sevindik (Mücahit)
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1
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4Aybüke Pusat (Bahar)
"Fair Play çerçevesinde kim hakediyorsa o kazansın"
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5Aytaç Şaşmaz (Feyzullah)
Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2