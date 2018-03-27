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Söz'de öfkesini sporla dindirmeye çalışan Yavuz'a, Hafız destek oldu

Dün akşam ekranlara gelen Söz'de Yavuz (Tolga Sarıtaş), Bahar (Aybüke Pusat) ile ayrılık noktasına geldi. Yaşadıklarınında öfkesi olan ve zor günler geçiren Yavuz kendisini spor salonuna attı.

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    Babasının terörist olduğu gerçeği ile yüzleşen Bahar, babasının ölümünün arkasında Yavuz'un olduğunu öğrenmesi ile yıkılır.
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    O acı çekerken, tüm bu gerçekleri ondan saklayan Yavuz tarafından aldatılmış hissetmektedir.
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    İkili Bahar'ın boşanma isteği ile geri dönülmez bir yola girer.
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    Yavuz için dönüşü olmayan bu konuşma sonrası, çok sevdiği kadından ayrı düşmenin mutsuzluğu içerisinde kendisini spora verir, spor salonunda karşısındaki kum torbası ile öfkesini dindirmeye çalışır.
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    Hafız ise komutanını sakinleştirmek için yanındadır.
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    Yavuz, sevdiği insanları kaybetmekten nefret ettiğini söyler, Hafız ise Bahar'a biraz zaman tanıması gerektiğini, hatasını anlayacağını söyler. Hafız'ın yanında olması Yavuz'a iyi gelir.
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