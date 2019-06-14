Söze gerek bırakmadan kendi mesajını veren fotoğraflar

Bazı fotoğraflar ya da anlık görüntüler vardır ki üzerine hiç söz söylemeye gerek olmadan anlamını açıklar. İşte çarpıcı mesaj içeren anlar...
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53 yaşındaki Down Sendromlu adam, ilk kez bir hafta ayrı kaldığı babasına böyle kavuşuyor.
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Damat, düğün fotoğrafçısından, hayatının en zor günlerinde yanında olan kedisiyle de bir hatıra kalsın istiyor.
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Üniversiteden mezun olan genç, mezuniyetine katılamayan babasıyla sınır köprüsünde buluştuğunda duygusal anlar yaşıyor.
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İlk çocuğunun doğumuna giren baba baygınlık geçiriyor.
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Anne-kız, suçlulara karşı birlikte mücadele ediyor.
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Babasının alnındaki çizgileri koluna dövme yaptıran genç.
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Uzun bir mesai günü sonrası itfaiyeciler.
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Bebeğin yeni kavuştuğu işitme cihazıyla yaşadığı mutluluk.
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Küçük bir kızdan ünlü bir futbolcuya imrenme içeren bakışlar.
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Baba, bir trafik kazasında kaybettiği oğlunun mezuniyet töreninde.
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Kendileri küçük kalpleri büyük çocuklar.
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İkiz babası olmak.
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Biraz da plastik dünyasına seyahat etmek ister misiniz?
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İçerideki ve dışarıdaki hayat.
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Sahibinin ölümü sonrası odasında onu bekleyen köpek.
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Babanın kendi yok, hatırası var.