NTV

Söze gerek bırakmadan kendi mesajını veren fotoğraflar

Bazı fotoğraflar ya da anlık görüntüler vardır ki üzerine hiç söz söylemeye gerek olmadan anlamını açıklar. İşte çarpıcı mesaj içeren anlar...

  • 1

    53 yaşındaki Down Sendromlu adam, ilk kez bir hafta ayrı kaldığı babasına böyle kavuşuyor.
  • 2

    Damat, düğün fotoğrafçısından, hayatının en zor günlerinde yanında olan kedisiyle de bir hatıra kalsın istiyor.
  • 3

    Üniversiteden mezun olan genç, mezuniyetine katılamayan babasıyla sınır köprüsünde buluştuğunda duygusal anlar yaşıyor.
  • 4

    İlk çocuğunun doğumuna giren baba baygınlık geçiriyor.
  • 5

    Anne-kız, suçlulara karşı birlikte mücadele ediyor.
  • 6

    Babasının alnındaki çizgileri koluna dövme yaptıran genç.
  • 7

    Uzun bir mesai günü sonrası itfaiyeciler.
  • 8

    Bebeğin yeni kavuştuğu işitme cihazıyla yaşadığı mutluluk.
  • 9

    Küçük bir kızdan ünlü bir futbolcuya imrenme içeren bakışlar.
  • 10

    Baba, bir trafik kazasında kaybettiği oğlunun mezuniyet töreninde.
  • 11

    Kendileri küçük kalpleri büyük çocuklar.
  • 12

    İkiz babası olmak.
  • 13

    Biraz da plastik dünyasına seyahat etmek ister misiniz?
  • 14

    İçerideki ve dışarıdaki hayat.
  • 15

    Sahibinin ölümü sonrası odasında onu bekleyen köpek.
  • 16

    Babanın kendi yok, hatırası var.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin