Söz'ün Albay'ı Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Mehmet Uslu (57), dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinin Rıfat'ı olarak da bilinen Mehmet Uslu, son olarak ise Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Albay karakteriyle ekranda yer almıştı.
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Dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 2 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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Akciğer kanseri ile savaşan 57 yaşındaki oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Son olarak Söz dizisinde Albay karakterine hayat veren Uslu'nun cenazesi memleketi Akşehir'e gidecek ve son yolculuğuna uğurlanacak.
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MEHMET USLU KİMDİR?
24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi. Mehmet Uslu, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin Rıfat'ı olarak biliniyordu.
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Arka Sıradakiler dizisinde Noyan, Gece Gündüz dizisinde Kenan, Küçük Kadınlar dizisinde Kadir, Fatih Harbiye dizisinde Selim, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Rıfat karakterlerine hayat vermişti.
Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Albay karakteriyle ekranda yer almıştı.