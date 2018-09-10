Söz'ün Bahar'ı Aybüke Pusat'ın yeni projesi: Kapı

Geçtiğimiz iki sezon boyuncu Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Kapı filmiyle beyazperdede boy gösterecek.
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Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin iki sezonunda yer alan ve üçüncü yeni sezona veda eden Aybüke Pusat, Kapı filmiyle seyirci karşısına çıkacak.
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23 yaşındaki Pusat, usta oyuncular Kadir İnanır, Vahide Gördüm, Timur Acar gibi isimlerle birlikte rol alıyor.
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Filmin senaryosunu Filiz Üstün Durak’ın yazarken, yönetmenliğini ise Nihat Durak yapıyor.
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Filmin çekimleri Mardin’de başlayıp Konya Beyşehir, Almanya ve İstanbul’da devam edecek.
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Midyatlı Süryani bir ailenin günümüzde geçen hikayesini anlatan Kapı, 2019’un ilk aylarında vizyona girecek.