NTV

Söz'ün Bahar'ı Aybüke Pusat'ın yeni projesi: Kapı

Geçtiğimiz iki sezon boyuncu Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Kapı filmiyle beyazperdede boy gösterecek.

  • 1

    Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin iki sezonunda yer alan ve üçüncü yeni sezona veda eden Aybüke Pusat, Kapı filmiyle seyirci karşısına çıkacak.
  • 2

    23 yaşındaki Pusat, usta oyuncular Kadir İnanır, Vahide Gördüm, Timur Acar gibi isimlerle birlikte rol alıyor.
  • 3

    Filmin senaryosunu Filiz Üstün Durak’ın yazarken, yönetmenliğini ise Nihat Durak yapıyor.
  • 4

    Filmin çekimleri Mardin’de başlayıp Konya Beyşehir, Almanya ve İstanbul’da devam edecek.
  • 5

    Midyatlı Süryani bir ailenin günümüzde geçen hikayesini anlatan Kapı, 2019’un ilk aylarında vizyona girecek.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin