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Söz'ün büyük finalinde sürpriz isim

Söz, büyük finalde sürpriz bir ismi ağırlıyor. Serhat Kılıç, Çolak karakteriyle finalde geri dönüyor.

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    Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak 3 sezondur Türk televizyon tarihinde ilklere imza atan Söz’ün sürprizlerle dolu büyük finalinde usta oyuncu Serhat Kılıç geri dönüyor.

    Söz 84. bölüm 2. fragman (Tılka Final Fragmanı izle)

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    Söz'de canlandırdığı Çolak karakteri performansıyla izleyenlerden tam not alan Serhat Kılıç, final bölümünde seyirci karşısına çıkıyor.

    Söz 84. bölüm 2. fragman (Tılka Final Fragmanı izle)

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    42. bölümde Söz’e veda eden Serhat Kılıç’ın hayat verdiği Çolak, büyük finalde Yavuz komutanla yeniden karşı karşıya gelecek.

    Söz 84. bölüm 2. fragman (Tılka Final Fragmanı izle)

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    Star’da bugün final bölümü ile ekrana gelecek, yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisi ekibi sete veda etti.

    Söz 84. bölüm 2. fragman (Tılka Final Fragmanı izle)

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    Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle, 3 sezondur pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Söz dizisi ekibi, son set gününde veda pasta kesti. 

    Söz 84. bölüm 2. fragman (Tılka Final Fragmanı izle)

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    Söz’ün veda buluşmasında dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, oyuncular ve tüm set ekibi bir araya geldi.
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    Çekilen son sahnenin ardından dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın, dizinin yapımcıları, oyuncular ve tüm set ekibiyle veda pastasını kesti.

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    Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Söz, sürprizlerle dolu büyük final bölümüyle bu akşam, 20.00’de Star’da!
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