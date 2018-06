Söz'ün Keşanlı'sı Görkem Sevindik: Keşkeler ve pişmanlıklar yaratıyor

Sevdiğin veya sevmediğin kişisel özelliklerin var mı? - Kesinlikle "Hayır" diyemiyorum. Bu huyumdan nefret ediyorum. İnsanların mutluluğu benim mutluluğumdan daha önemli. Sen şu an burada memnun değilsen ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Beni bir yere çağırdılar, gitmek istemiyorum ama karşı taraf üzülmesin diye gidiyorum. Gereksinim duyuyorum ve bu bende bir dönem panik atağa yol açtı. Geriye dönüp baktığımda kendi hayatımı yaşayamamaya, sadece başkalarını memnun etmeye uğraştığımı ve bunun beni çok yorduğunu gördüm. Şimdi "Hayır" demeyi öğreniyorum. Terazi burcundan dolayı biraz dengesizliklerim var. Aldığım kararlara sonradan pişman oluyorum. Şikayetçi değilim, bunlar bana keşkeler ve pişmanlıklar yaratıyor. İnsan olarak keşkelerden ve pişmanlıklardan varolduğumuz için bir taraftan ders ve tecrübe katıyor.

7 "SÜRPRİZ OLACAK"

Sezon finalinde izleyiciyi bir sürpriz bekliyor mu?



- Mutlaka bir sürpriz olacak. Çünkü her sezon finali sürprizlerle doludur. Her an bir heyecan çıkıyor, senaristimize çok güveniyorum.