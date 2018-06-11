Söz'ün Keşanlı'sı Görkem Sevindik: Keşkeler ve pişmanlıklar yaratıyor

1 "ÜÇÜNCÜ SEZONU KİMSE TAHMİN ETMİYORDU" Rol aldığın Söz dizisi sezon finali yapıyor. Durumlar nasıldı, sette ve set dışı en çok kimlerle vakit geçiriyorsun?



- Herkesle kafa yapımız çok uydu. Arkadaşlarımızla devamlı görüşüyoruz. Sık görüştüğüm Aytaç, yakışıklığımız namıdiğer Çaylak. Devamlı buralardayız. (Yeniköy)



Dizi üçüncü sezona gidiyor. Başlarken ikinci hatta üçüncü sezona gideceğini tahmin ediyor muydun?



- Sadece ben değil üçüncü sezonu kimse tahmin etmiyordu. Yapımcı, yönetmen ve oyuncularımızın bunu düşüncüğünü tahmin etmiyorum. Fakat ilk bölüm yayınlandıktan sonra enerjimiz ekrana yansıdı. Biz bunu izledikten sonra gördük. Devamını getirebiliriz diye kendi aramızda konuştuk. Senaristimizin burada çok büyük bir başarısı var. Aynı dirilikte yazabildi, devamlılığı sürdürebildi. Yönetmenimiz de çok iyi çekti. Birlikte beraberlik içinde gitti.



Dördüncü sezon da gelir mi?



- Bu samimiyetle daha devam ederiz.

2 "ÖFKELİ VE AGRESİF DEĞİLİM" Gerçek hayattaki Görkem ile dizideki Mücahit arasındaki özellikler nedir?



- Ben de çok vatanperver bir insanım. Vatanımı ve bayrağımı çok severim. Arkaşlarıma çok düşkünüm. Gündelik hayatımda cana yakın ve aileme sadığımdır. Keşanlı'yla (Mücahit) benzer huylarımız bunlar. Öfkeli ve agresif değilim.

3 "KEŞKELER VE PİŞMANLIKLAR YARATIYOR" Sevdiğin veya sevmediğin kişisel özelliklerin var mı?



- Kesinlikle "Hayır" diyemiyorum. Bu huyumdan nefret ediyorum. İnsanların mutluluğu benim mutluluğumdan daha önemli. Sen şu an burada memnun değilsen ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Beni bir yere çağırdılar, gitmek istemiyorum ama karşı taraf üzülmesin diye gidiyorum. Gereksinim duyuyorum ve bu bende bir dönem panik atağa yol açtı. Geriye dönüp baktığımda kendi hayatımı yaşayamamaya, sadece başkalarını memnun etmeye uğraştığımı ve bunun beni çok yorduğunu gördüm. Şimdi "Hayır" demeyi öğreniyorum. Terazi burcundan dolayı biraz dengesizliklerim var. Aldığım kararlara sonradan pişman oluyorum. Şikayetçi değilim, bunlar bana keşkeler ve pişmanlıklar yaratıyor. İnsan olarak keşkelerden ve pişmanlıklardan varolduğumuz için bir taraftan ders ve tecrübe katıyor.

4 "TERCİH EDİLEN BİR ADAM OLMAK İSTİYORUM" Kariyerinizde ileriye dönük hedefleriniz nedir?



- Ben bu işi gerçekten çok seviyorum. "3-2-1" dendiği zaman kamera karşısında ben bambaşka bir haz alıyorum. Oraya ait olduğumu görüyorum. İleri dönemlerde birçok projede yer alıp yapımcı ve yönetmenlerin tercih ettiği bir adam olmak istiyorum. Bir senaryo gelip "Kim oynar bu rolü" dendiğinde benim adım geldiğinde "Bu çocukk bunu taşır, üstesinden gelir" gibi söylemlerde olan insanların beklentisini karşılamak istiyorum.

5 "İŞİN BÜYÜSÜ BOZULMASIN DİYE GÖRÜŞMÜYORUM" Sektörde örnek aldığınız, beğendiğiniz isimlar kimler?



- Beğendiğim isimlar diyelim. Örnek başka bir durum çünkü. Herkesin karakteri ve hayatı var. Hepimiz oyunculuk yapıyoruz. Örnek aldığım yok ama çok beğendiğim ve hastası olduğum Yeşilçam'dan Kadir İnanır ve Türkan Şoray. Ama özellikle Kadir İnanır'a çok ciddi bir hayranlığım var. Boş zamanlarımda Yeşilçam'dan Kadir İnanır filmleri izlerim.

6 BEĞENDİĞİ 5 İSİM Peki Kadir İnanır'la görüşebildin mi?



- Hç görüşemedim. Görüşürsem belki bu işin dengesi bozulacak. Bu yüzden denk gelmeyi tercih etmiyorum. Denk gelmek istesem çevremizde bir araya getirecek insanlar var. İşin büyüsü bozulmasın diye görüşmüyorum. Günümüze gelirsek benim top 5'im var. Bu isimler: Gürkan Uygun, Ertan Saban, İsmail Hacıoğlu, Mert Turak ve Berk Hakman.

7 "SÜRPRİZ OLACAK" Sezon finalinde izleyiciyi bir sürpriz bekliyor mu?



- Mutlaka bir sürpriz olacak. Çünkü her sezon finali sürprizlerle doludur. Her an bir heyecan çıkıyor, senaristimize çok güveniyorum.

8 "EVLENMEK VE BABA OLMAK İSTİYORUM" Hayatınızda biri var mı, Evlilik düşünüyor musunuz?



- Hayatımda şu an biri yok. Ama hayatıma ciddi anlamda çocuğumun anası benim de eşim olacak bir kadın arıyorum. Tabii bu iş aramayla olmaz kaderdir kısmettir. Allah izin verirse bir şekilde karşıma çıkacak. Evlenmek ve baba olmak istiyorum. İnsaların biyografisine baktığım zaman her başarılı erkeğin arkasında onu destekleyen ve oralara getiren bir kadın var. Buna sonuna kadar inanıyorum. Kadının benim hayatıma çok güzel dokunuşları olacağını biliyorum.

9 TATİL PLANI Çekimler bitti sezon finali geldi. Tatili nasıl değerlendireceksin?



- Yurt dışına Miami'ye ve Türkiye'de Çeşme'ye gideceğim.



Hobileriniz neler?



- Motorsikletim var. Dikkatli biniyorum. Kullanan arkadaşlar ekipmansız yola çıkmasınlar.

10 "ANNEMİN KOKUSUYLA UYUYORUM" Hayatta enteresan bir hikayeniz var mı?



- Annemin kokusuyla uyuyorum. Uyurken nay nay var, başa bağlanan tülbent. Annem beni gezmeye çıkardığı zaman pusette birgün bir parkte yaşlı bir teyze denk gelmiş. Yaşlı teyze anneme "Çocuk çok tatlı nazar değer. Bu çocuğun üstünü tülbent ile ört" demiş. Annem yaşlı teyzeyi dinlemiş. Her dışarı çıktığımızda üzerimi bir tülbent ile örtmüş. Çocukluğumdan beri bir mama gibi tülbenti emmişim. Şu an hala nay nay ile yatıyorum. Adını nay nay koydum.



Anneniz yaşıyor mu?



- Tabii hayatta çok şükür. Annem başına bağladığı tülbentleri her hafta bana yollar. Onun kokusuyla narcos gibi uyuyorum. Hiç uykum olmasın onu koklayınca uyurum. O olmasa başka bir yerde uyuyamam.

11 KISA KISA (NERELİ, NE İZLİYOR, TAKIMI VE EĞİTİMİ) NEREDEN MEZUN: Müjdat Gezen Sanat Merkezi.



MEMLEKETİ: Adana.



HANGİ TAKIMLI: Galatasaray.



NE İZLİYOR: Yönetmen olarak gidiyorum. Mesela Inarritu filmleri izliyorum. Inarritu ve Aronofsky'nin bütün filmerini bitirdim.