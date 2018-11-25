Söz'ün yıldızları Görkem Sevindik ile Tolga Sarıtaş askerde (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları)

Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. Ünlü futbolcuların ardından Söz dizisinde askeri canlandıran Görkem Sevindik ve Tolga Sarıtaş da o isimler arasına katıldı.
1
Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya
2
Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
3
Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
4
Harun Tekin / Sakarya
5
Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
6
Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
7
Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.