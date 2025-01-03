Spor yapanların düştüğü en büyük hata: Bilim insanları ''Kilo vermeyi engelliyor'' dedi
Anglia Ruskin Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarına göre, her gün spor yapmak, kilo kaybı ve kas gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Araştırmalar, 4 haftada bir ağır egzersizlere ara verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Anglia Ruskin Üniversitesi tarafından yapılan bir analiz, sürekli aynı egzersizleri yapmanın, kas gelişimi ve kilo kaybını engellediğini gösterdi. Vücudun aynı hareketlere alışarak yeni kas yapmaya gerek duymadığını belirten uzmanlar, dört ila altı haftada bir, yoğun egzersizlere ara verilmesini tavsiye etti.