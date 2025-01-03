Spor yapanların düştüğü en büyük hata: Bilim insanları ''Kilo vermeyi engelliyor'' dedi

Profesör Dan Gordon, bu durumu şöyle açıkladı: "Vücudumuz egzersizlere alıştıkça, daha fazla stres ve yorgunluk yaratacak değişiklikler yapmamız gerekiyor. Yani, her dört ila altı haftada bir, egzersizlerin yoğunluğunu artırmalı ya da farklı türde egzersizler denemeliyiz.''