Sporculardan tatil paylaşımları

Dünyada 19 milyon 800 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, spor dünyasında takvimleri alt üst etti. Kimi ligler pandemi başında tescil edildi, kimileri ise ara verildikten sonra tamamlandı. Avrupa kupası mücadeleleri ise hala devam ediyor. Bu süreçte tatil şansı yakalayan yıldız isimler ise güneş ve denizin tadını çıkardıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hatta bazıları tatili bitirip, antremanlara başladı bile. İşte sporcuların tatil fotoğrafları...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.