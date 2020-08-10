Sporculardan tatil paylaşımları

Dünyada 19 milyon 800 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, spor dünyasında takvimleri alt üst etti. Kimi ligler pandemi başında tescil edildi, kimileri ise ara verildikten sonra tamamlandı. Avrupa kupası mücadeleleri ise hala devam ediyor. Bu süreçte tatil şansı yakalayan yıldız isimler ise güneş ve denizin tadını çıkardıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hatta bazıları tatili bitirip, antremanlara başladı bile. İşte sporcuların tatil fotoğrafları...

10.08.2020 - 06:47

Sporculardan tatil paylaşımları - 1
OKAY YOKUŞLU
Sporculardan tatil paylaşımları - 2
ACUN ILICALI, MESUT ÖZİL VE OKAN BURUK
Sporculardan tatil paylaşımları - 3
RADAMEL FALCAO
Sporculardan tatil paylaşımları - 4
CEDİ OSMAN
Sporculardan tatil paylaşımları - 5

MUSLERA
Sporculardan tatil paylaşımları - 6
DOMAGOJ VIDA
Sporculardan tatil paylaşımları - 7
MAX KRUSE
Sporculardan tatil paylaşımları - 8
BALOTELLI
Sporculardan tatil paylaşımları - 9
JOSE SOSA
Sporculardan tatil paylaşımları - 10
KONOPLYANKA
Sporculardan tatil paylaşımları - 11
ICARDI VE ARKADAŞLARI
Sporculardan tatil paylaşımları - 12
EMRE KILINÇ
Sporculardan tatil paylaşımları - 13
BOATENG AİLESİ
Sporculardan tatil paylaşımları - 14
JAILSON
Sporculardan tatil paylaşımları - 15
EMMANUEL ADEBAYOR
Sporculardan tatil paylaşımları - 16
RICARDO QUARESMA
Sporculardan tatil paylaşımları - 17
GÖKHAN TÖRE
Sporculardan tatil paylaşımları - 18
ZLATAN IBRAHIMOVIC
Sporculardan tatil paylaşımları - 19
ABDOULAY DIABY
Sporculardan tatil paylaşımları - 20
MAURO ICARDI
Sporculardan tatil paylaşımları - 21
SERDAR AZİZ
Sporculardan tatil paylaşımları - 22
ENZO ROCO VE EŞİ
Sporculardan tatil paylaşımları - 23
VEDAT MURIQI
Sporculardan tatil paylaşımları - 24
CENK TOSUN VE ATINÇ NUKAN
Sporculardan tatil paylaşımları - 25
ALTAY BAYINDIR
Sporculardan tatil paylaşımları - 26
DOUGLAS VE AİLESİ
Sporculardan tatil paylaşımları - 27
CANER ERKİN
Sporculardan tatil paylaşımları - 28
LORIS KARIUS
Sporculardan tatil paylaşımları - 29
ROBERTO FIRMINO VE AİLESİ
Sporculardan tatil paylaşımları - 30
ENES ÜNAL

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