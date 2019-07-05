Sports Illustrated yılın amatör modelini seçti
ntv.com.tr
En iyi modellerin yılın kapağında yer alabilmek için birbiriyle yarıştığı Sports Illustrated'ın yılda bir çıkan Swimsuit özel sayısı için yılın amatör modeli seçildi. Okuyucu oylarıyla yılın en iyi amatör modelini belirleyen Sports Illustrated dergisi, bu yılın yüzü olarak Brooks Nader'i seçti. Genç model, Sports Illustrated Swimsuit 2020 özel sayısının kapağında yer alacak.
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Sports Illustrated Swimsuit yükselen yıldız yarışmasını bu yıl Amerikalı model Brooks Nader kazandı.
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Seçildiği, önceki gün açıklanan Nader, Sports Illustrated Swimsuit 2020 dergisinde yer alacak.
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22 yaşındaki model, Sports Illustrated dergisinin Miami’de açtığı seçmelere katılan 10 binin üzerinde model arasından seçildi.
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Başvuranlar arasından finale kalanlar Sports Illustrated okurları tarafından oylandı ve Nader tacın sahibi oldu.
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Geçen yılın birincisi Camille Kostek, Sports Illustrated Swimsuit 2019 sayısı kapağında böyle yer almıştı.
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Sports Illustrated dergisi her yıl çıkardığı Swimsuit özel sayısıyla yılın en seksi dergi kapaklarından birine imza atıyor. Dergi, okuyucu oylarıyla seçilen amatör dergi yüzünün yanı sıra ünlü modeller ve sporculara da yer veriyor.