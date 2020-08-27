Özcan Deniz Seni Çok Bekledim ile Star'da (Star TV yeni sezon rehberi)



Star, yeni sezonda yayınlayacağı dizi ve programlarla yine herkesin Star’ı olacak. Birbirinden özel dizi ve programlar, yeni sezonda Star’da buluşacak. ‘Menajerimi Ara’, ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizilerinin ardından Özcan Deniz de ‘Seni Çok Bekledim’ projesiyle Star'da olacak.

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27.08.2020 - 11:07

Star’da, yeni yayın döneminde ekrana gelecek olan dizi ve programların çekimleri için bir araya gelen ünlü isimler, sürprizlerle dolu bir sezon için kamera karşısına geçti.

Yeni sezon tanıtım filminde duygulardan ve renklerden ilham alan Star, dopdolu bir sezonun da müjdesini verdi.







Keyifli anların yaşandığı çekimlerde, adeta ünlüler geçidi yaşandı.

SEVDİĞİNİZ DİZİLER, YENİ PROJELER!



Milyonları ekran başına kilitleyen; ‘Sefirin Kızı’ ve ‘Babil’in yanı sıra, çekim hazırlıkları başlayan dizi ve programlar, yeni sezonda Star izleyicisiyle buluşacak.





Şimdiden büyük merak uyandıran Star’ın yeni dizileri arasında; ‘Menajerimi Ara’, ‘İyi Günde Kötü Günde’ ve ‘Seni Çok Bekledim’ isimli üç yeni dizi var.







SEVİLEN VE YENİ OLAN NE VARSA STAR’DA!



Yepyeni yarışma ve programlarla da gündüz kuşağını renklendirecek olan Star, seyircisinin vazgeçilmezi olacak. Star’ın yeni sürprizleri arasında; eğlence, müzik, magazin, sağlık ve yaşama dair her şeyi bulacağınız ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’, Evrim Akın’ın sunacağı dekor yarışması ‘Yeni Bir Ev’ ve hayatın içinden olaylarla Serap Paköz’ün sunacağı ‘Gerçeğin Peşinde’ yer alıyor. Aynı zamanda Star ekranlarının vazgeçilmezi olan; Tülin Şahin’in sunumuyla ‘Tülin Şahin ile Moda’, Burcu Esmersoy’un sunumuyla ‘Burcu ile Hafta Sonu’, Vahe Kılıçarslan’ın sunumuyla ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk’ da yeni sezonda Star’da.







HABERE DAİR NE VARSA STAR’DA!



Star Ana Haber, Türkiyenin ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Nazlı Çelik’in sunumuyla ‘Star Haber’, Mesut Yar’ın sunumuyla da ‘Mesut Yar ile Bugün’ evlerinize konuk olmaya devam edecek.