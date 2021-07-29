Star Market’te ünlüler yarışıyor

Star ekranında yayınlanan yeni yarışma programı Star Market, ünlü isimlerin yarışacağı bölümüyle Cumartesi günü ekrana gelecek. Ufuk Özkan’ın sunumuyla yayınlanan Star Market’te bu hafta; Esra Sönmezer, Esra Balamir ve Mahmut Tuncer partnerleriyle birlikte yarışacak.

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Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine para kazandıran, en pahalı sepetleri doldurmak için kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Star Market, ünlü isimlerle heyecanlı bir yarışa giriyor.





Esra Sönmezer, Esra Balamir ve Mahmut Tuncer’in partnerleriyle yarışacağı bölümde eğlence ve rakabet birlikte yaşanacak.

Ufuk Özkan’ın sunumuyla ekrana gelen Star Market’te, her bölüm iki kişiden oluşan üç takım etaplar boyunca süre toplamak için yarışacak.





Yarı finalde en pahalı alışverişi yapan takım, finalde 3 soru cevaplayarak büyük ödül için mücadele edecek.





Ufuk Özkan’ın sunumuyla ‘Star Market’ ünlü yarışmacılarıyla 31 Temmuz Cumartesi saat 20.00’de Star’da.