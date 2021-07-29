Star Market’te ünlüler yarışıyor

Star ekranında yayınlanan yeni yarışma programı Star Market, ünlü isimlerin yarışacağı bölümüyle Cumartesi günü ekrana gelecek. Ufuk Özkan’ın sunumuyla yayınlanan Star Market’te bu hafta; Esra Sönmezer, Esra Balamir ve Mahmut Tuncer partnerleriyle birlikte yarışacak.

Star Market’te ünlüler yarışıyor - 1
Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine para kazandıran, en pahalı sepetleri doldurmak için kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Star Market, ünlü isimlerle heyecanlı bir yarışa giriyor.

Star Market’te ünlüler yarışıyor - 2
Esra Sönmezer, Esra Balamir ve Mahmut Tuncer’in partnerleriyle yarışacağı bölümde eğlence ve rakabet birlikte yaşanacak.
Star Market’te ünlüler yarışıyor - 3
Ufuk Özkan’ın sunumuyla ekrana gelen Star Market’te, her bölüm iki kişiden oluşan üç takım etaplar boyunca süre toplamak için yarışacak.

Star Market’te ünlüler yarışıyor - 4
Yarı finalde en pahalı alışverişi yapan takım, finalde 3 soru cevaplayarak büyük ödül için mücadele edecek.

Star Market’te ünlüler yarışıyor - 5
Ufuk Özkan’ın sunumuyla ‘Star Market’ ünlü yarışmacılarıyla 31 Temmuz Cumartesi saat 20.00’de Star’da.
Star Market’te ünlüler yarışıyor - 6

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER