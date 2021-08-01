Star Market'te ünlüler yarıştı eğlence zirve yaptı

MAHMUT TUNCER’DEN ENERJİK BAŞLANGIÇ

Yarışmacılar arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, programa uçan tekme hareketliyle enerjik bir giriş yaptı. Yarışmayı kazanmak için de büyük mücadele veren Mahmut Tuncer, söylediği ‘Bakkal Amca’ şarkısıyla da eğlenceli anlar yaşattı. Öte yandan; Esra Sönmezer, Mahmut Tuncer ve Esra Balamir’in takımları, yarışmayı kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin de içine girdi.