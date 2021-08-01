Star Market'te ünlüler yarıştı eğlence zirve yaptı

ntv.com.tr 01.08.2021 - 10:38
PARTNERLERİYLE YARIŞTILAR
Star Market, ünlü isimlerin partnerleriyle yarıştığı bölümüyle ekrana geldi. Eğlence ve keyif dolu anların yaşandığı bölümde oyuncu Esra Sönmezer arkadaşı müzisyen Erhan Güler'le, şarkıcı Esra Balamir radyocu arkadaşı Doğancan Özadlı'yla, sevilen türkücü Mahmut Tuncer ise kızının arkadaşı Eda Orhan ile büyük ödül için yarıştı.
MAHMUT TUNCER’DEN ENERJİK BAŞLANGIÇ
Yarışmacılar arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, programa uçan tekme hareketliyle enerjik bir giriş yaptı. Yarışmayı kazanmak için de büyük mücadele veren Mahmut Tuncer, söylediği ‘Bakkal Amca’ şarkısıyla da eğlenceli anlar yaşattı. Öte yandan; Esra Sönmezer, Mahmut Tuncer ve Esra Balamir’in takımları, yarışmayı kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin de içine girdi.
ELENEN İLK İSİM OLDU
“Büyük Alışveriş” etabında en ucuz alışverişi yapan ve elenen ilk isim ise Mahmut Tuncer ve partneri oldu. Finale çıkmayı başaran Esra Sönmezer ve Erhan Güler, sepetlerinin 2 katı fiyatı ödülle yarışmayı birinci tamamladılar.
Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market, ünlü yarışmacılarıyla her cumartesi saat 20.00’de Star’da.