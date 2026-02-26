Star TV'den yeni dizi. "Çirkin" için geri sayım başladı
26.02.2026 16:59
Son Güncelleme: 26.02.2026 17:04
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Çirkin" için heyecanlı bekleyiş başladı. "Çirkin" dizisinin ekibi, okuma provasında ilk kez bir araya geldi.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı "Çirkin" dizisi için geri sayım başladı. Star TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Çirkin” ekibi, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SETE ÇIKACAK
Heyecan ve mutluluklarını paylaşan oyuncular hem senaryoyu birlikte okudu hem de objektiflere poz verdi. Genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan "Çirkin", önümüzdeki günlerde sete çıkacak.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor.
Çirkin dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.
MASUM BİR KALPTEN DOĞAN BÜYÜK BİR HİKAYE
Merakla beklenen “Çirkin” dizisinin konusu ise şöyle;
Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.
Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar…
"Çirkin" çok yakında Star'da…