Star TV'den yeni dizi: Sevdiğim Sensin'in ilk tanıtımı yayınlandı
18.11.2025 22:11
NTV - Haber Merkezi
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin için geri sayım başladı. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Tanıtımda; hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmayan Dicle ile askerlik görevini yapmak için köye gelen İstanbullu Erkan’ın tanışması dikkat çekti.
"Sevdiğim Sensin" dizisi; sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.
Kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur'un yer aldığı “Sevdiğim Sensin” çok yakında Star'da…