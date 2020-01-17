Star TV'nin yeni dizisi Babil hakkında her şey

Başrollerini; Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Babil'in bugün 20.00'de Star TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte merakla beklenen Babil'in konusu, oyuncu kadrosu, karakter analizleri, fragmanları ve röportajları...

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'HAYATTA KALMA HİKAYESİNİ ANLATIYOR'


Star TV’nin yeni dizisi Babil’de başrolleri paylaşan Halit Ergenç ve Ozan Güven merak edilenleri anlattı. Halit Ergenç, dijital kanalda yayınlanması planlanan dizinin daha sonra ulusal kanal olarak Star TV’de ekrana gelecek olması ile ilgili “Belki de gerçekten vermek istediğimiz mesajı ulusal kanalda veriyor olmak daha iyi oldu. Çünkü bu hikayede insanların parayla imtihanını ve günümüzde yaşadığımız, duymakta olduğumuz hikayelerin de bazı uzantılarını göreceğiz” dedi.

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HIRSLARIYLA SAVAŞIYOR

Nur Fettahoğlu canlandırdığı karakter için "Eda tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Öte yandan pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor" diye konuştu.

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'MERHAMETLİ VE SAMİMİ'

Aslı Enver'in hayat verdiği Ayşe, Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi. Peki diğer Babil oyuncuları hangi karakterlerle seyirci karşısına çıkacak? 

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BABİL 1. BÖLÜM 1. FRAGMAN

'Oğlunuzun beyninde saatli bir bomba var ve ne zaman patlacağını bilmiyoruz ' (Babil 1. bölüm 1. fragmanı- Tıkla izle)
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'BU DEFA İKİSİNİ DE SEÇECEĞİM'

Birce Akalay'ın canlandırdığı İlay "Aklımı seçtiğimde kalbim, kalbimi seçtiğimde aklım yolumu çıkıyor. Bu defa ikisini de seçeceğim" diyor. Peki diğer Babil karakterlerinin verdikleri mesajlar neler? 

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FOTOĞRAFLARLA BİRİNCİ BÖLÜM

Fotoğraflarla "Para için ne yaparsın?" sorusunun damga vurduğu birinci bölüm.

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'VAR OLMA SAVAŞI'

Nur Fettahoğlu, yeni dizisi Babil'i "Çıkış yolu kolay gibi gözüken ama bir o kadar da çaresizlikle örülü, tam bir kaotik hayatların içinde var olma savaşı" olarak tanımladı.

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BABİL 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

' Sen bu hayatta gördüğüm en dolandırıcı, beş para etmez herifin tekisin' (Babil dizisi 1. Bölüm 2 fragman - Tıkla izle)

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BABİL 1. BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

'Beni tanıyorsun. Hayatı boyunca çalışan çabalayan ama hakkını aramayan adam' (Babil birinci bölüm ön izleme sahnesi -Tıkla izle)

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'KURTARICISI OLABİLECEK Mİ?'

İrfan'ın (Halit Ergenç)  yaşadığı macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi? (Babil 1. bölüm detayları-Tıkla oku)

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