Star TV'nin yeni dizisi Babil hakkında her şey

'HAYATTA KALMA HİKAYESİNİ ANLATIYOR'



Star TV’nin yeni dizisi Babil’de başrolleri paylaşan Halit Ergenç ve Ozan Güven merak edilenleri anlattı. Halit Ergenç, dijital kanalda yayınlanması planlanan dizinin daha sonra ulusal kanal olarak Star TV’de ekrana gelecek olması ile ilgili “Belki de gerçekten vermek istediğimiz mesajı ulusal kanalda veriyor olmak daha iyi oldu. Çünkü bu hikayede insanların parayla imtihanını ve günümüzde yaşadığımız, duymakta olduğumuz hikayelerin de bazı uzantılarını göreceğiz” dedi.

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