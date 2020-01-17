Star TV'nin yeni dizisi Babil hakkında her şey

Star TV’nin yeni dizisi Babil’de başrolleri paylaşan Halit Ergenç ve Ozan Güven merak edilenleri anlattı. Halit Ergenç, dijital kanalda yayınlanması planlanan dizinin daha sonra ulusal kanal olarak Star TV’de ekrana gelecek olması ile ilgili “Belki de gerçekten vermek istediğimiz mesajı ulusal kanalda veriyor olmak daha iyi oldu. Çünkü bu hikayede insanların parayla imtihanını ve günümüzde yaşadığımız, duymakta olduğumuz hikayelerin de bazı uzantılarını göreceğiz” dedi.
Nur Fettahoğlu canlandırdığı karakter için "Eda tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Öte yandan pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor" diye konuştu.
Aslı Enver'in hayat verdiği Ayşe, Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi. Peki diğer Babil oyuncuları hangi karakterlerle seyirci karşısına çıkacak?
Birce Akalay'ın canlandırdığı İlay "Aklımı seçtiğimde kalbim, kalbimi seçtiğimde aklım yolumu çıkıyor. Bu defa ikisini de seçeceğim" diyor. Peki diğer Babil karakterlerinin verdikleri mesajlar neler?
Fotoğraflarla "Para için ne yaparsın?" sorusunun damga vurduğu birinci bölüm.
Nur Fettahoğlu, yeni dizisi Babil'i "Çıkış yolu kolay gibi gözüken ama bir o kadar da çaresizlikle örülü, tam bir kaotik hayatların içinde var olma savaşı" olarak tanımladı.
' Sen bu hayatta gördüğüm en dolandırıcı, beş para etmez herifin tekisin' (Babil dizisi 1. Bölüm 2 fragman - Tıkla izle)
'Beni tanıyorsun. Hayatı boyunca çalışan çabalayan ama hakkını aramayan adam' (Babil birinci bölüm ön izleme sahnesi -Tıkla izle)
İrfan'ın (Halit Ergenç) yaşadığı macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi? (Babil 1. bölüm detayları-Tıkla oku)