Star TV'nin yeni dizisi "Çirkin"in çekimleri başladı

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu “Çirkin” dizisinin konusu ise şöyle;

Küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem’in (Derya Pınar Ak) hikâyesi, yıllar sonra çocukluk aşkı Kadir’le (Çağlar Ertuğrul) yeniden kesişiyor. Bu karşılaşma, büyük bir aşkın yanı sıra sert bir hesaplaşmanın da başlangıcını beraberinde getiriyor.