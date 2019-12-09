Star TV'nin yeni dizisi Güvercin pazar gününe damga vurdu (3. bölüm detayları)

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Güvercin pazar akşamına damga vurdu. 9 Aralık reyting sonuçlarına göre Güvercin 3. bölümüyle totalde 3. sıraya yerleşti.
Peki ama pazar gününe damga vuran; oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan’ın yer aldığı Güvercin'in son bölümünde neler yaşandı.
Ökkeş, düğünde öfkesine engel olamayarak Bedir’i vurmuştur. Kenan babasının katili olarak gördüğü Bedir’i, ölmesin diye hastaneye taşımak zorunda kalır.
Bedir hemen ameliyata alınır. Bedir’in vurulması, sulhu Cibranoğulları’nın bozdukları anlamına gelir.
Kevsa ve Celil, Bedir'i vurduktan sonra ortadan kaybolan Ökkeş’in yakalanmaması için ellerinden geleni yaparlar. Kenan’sa kardeşini adalete teslim etmek zorunda olduğunu düşünmektedir.
Zülüf, babasını vuran aileye iyice düşman kesilmiştir. Onun için Kenan da onlardan biridir.
Artık sulhun bozulduğunu gerekçe göstererek konağa dönmemeye kararlıdır. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaşınca, bu kararını sorgulamak zorunda kalacaktır.
İşte Güvercin 3. bölüm fotoğrafları