Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir? (Karakter analizi)

Neslihan Atagül Doğulu (Nare) ve Engin Akyürek'in (Sancar) başrolleri paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı için nefesler tutuldu. Uraz Kaygılaroğlu Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan ve Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer alan dizinin 16 Aralık Pazartesi günü başlayacak ilk bölümü öncesi karakterler analizleri belli oldu. İşte Ege'de çekilen Sefirin Kızı'nda rol alan isimler ve canlandırdıkları karakterler

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Neslihan  Atagül Doğulu / NARE ÇELEBİ:

 Bir büyükelçinin kızı. İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı. Hep Sancar’a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde  hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı. Sancar’dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı. 

Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın.

Sefirin Kızı fragmanı (Tıkla izle)

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Engin Akyürek / SANCAR EFEOĞLU:

 

Belediye Başkanı’nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla’dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu. Hep Nare’ye sevdalı, hep Nare’nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı. Nare’den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi. 

Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.

Sefirin Kızı fragmanı (Tıkla izle)

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir, Karakter analizi, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu, Sefirin Kızı karakterleri, Sefirin Kızı rolliri, yeni dizi Sefirin Kızı

Uraz Kaygılaroğlu / GEDİZ IŞIKLI

 Muğla’nın en köklü ailelerinden birinin oğlu. Babası Muğla’nın çok sevilen Belediye Başkanı idi, Gediz de çok sevilen bir iş adamı ve Sancar’ın ortağı. Nare çocuğuyla birlikte Muğla’ya dönünce ona aşık oldu ama Sancar da en yakın arkadaşı!

Gediz bir Joker. Çok eğlenceli bir adam ama kızınca dünyayı yakıp seyrine bakabilir.

Sefirin Kızı fragmanı (Tıkla izle)

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir, Karakter analizi, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu, Sefirin Kızı karakterleri, Sefirin Kızı rolliri, yeni dizi Sefirin Kızı

Tülin Yazkan / MENEKŞE EFEOĞLU

 

Sancar’ın yeni evlendiği karısı. Zaten savaşmak zorunda olduğu bir destan vardı; şimdi destanın kahramanı Nare geri döndü. Üstelik evlendiği gece bir üvey kızı oldu! Menekşe bir şeytan. Ama sana bir melek gibi görünür, gemisini yürütür.

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir, Karakter analizi, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu, Sefirin Kızı karakterleri, Sefirin Kızı rolliri, yeni dizi Sefirin Kızı

Gonca Cilasun / HALİSE EFEOĞLU:

 

Sancar’ın annesi. Bir zamanlar Belediye Başkanı’nın evinde beslemeydi, şimdi Efeoğlu Konağı’nda Hanım. Kendisi gibi aşağıdan gelme Menekşe’ye büyük sempatisi var, Sefir Kızı Nare’den nefret ediyor. Halisefe sonradan görme bir “bulla”, yani Muğla ağzıyla hanım ağa. Çocukları için canını verir lakin onun doğrusundan başka her şey yanlış; onun soyundan gayri herkes düşman.

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir, Karakter analizi, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu, Sefirin Kızı karakterleri, Sefirin Kızı rolliri, yeni dizi Sefirin Kızı

Erdal Küçükkömürcü / GÜVEN ÇELEBİ:

 

Nare’nin büyükelçi babası; Sefir Bey. Şimdilerde Montenegro büyükelçisi.  Çok asil bir aileden gelmesine rağmen, hem soyunun hem mesleğinin şerefine leke sürecek gizli bir zaafı var; kumar. Güven, bir kibir yumağı. Köylülerden ve halktan nefret eder, kendisini bir şey zanneder. Ama karakter olarak çok zayıftır, zaaflarıyla kibri arasında boğulur durur.

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir, Karakter analizi, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu, Sefirin Kızı karakterleri, Sefirin Kızı rolliri, yeni dizi Sefirin Kızı

Erhan Alpay / AKIN VARDARLI:

 

Nare’nin aynı evde birlikte büyüdüğü, abi bildiği adam. Çok zengin ailesi bir kazada ölünce babasının yakın arkadaşı olan Sefir Bey’in vesayeti altına girmiş. Sefir Bey’in mirasına göz diktiğini farkedince, o da Nare’ye göz koymuş. Akın tam bir narsist sosyopat. Yaptığı hiçbir şeyden sorumluluk hissetmez ve pişmanlık nedir bilmez.

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir, Karakter analizi, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu, Sefirin Kızı karakterleri, Sefirin Kızı rolliri, yeni dizi Sefirin Kızı

YAHYA EFEOĞLU:

 

Sancar’ın erkek kardeşi, Elvan’ın kocası, Halisefe’nin ortanca çocuğu. Sancar’ın Yahya yahut Elvan’ın Yahya diyorlar. Birilerinin bir şeyi olmaktan başka bir özelliği yok, abisinin gölgesinde olmaktan dolayı sıkıntısı da yok, arabalara ve futbola sevdalı, hayatından memnun bir adam. Yahya şimdilik hem kör hem sağır. Gözü açılınca biriktirdiği tüm kompleksler ortaya çıkacak.

 

 

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ELVAN EFEOĞLU:

 

Halisefe’nin ilk gelini, Sancar’ın kardeşi Yahya’nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın. Kaynanası Gökgörmedik Elvan diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor. Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya’nın karısı değil Halise Efe’nin gelini olmak istemiş. Elvan bir kaşık düşmanı; konağın ocağına incir diker de haberin olmaz. Acayip müsrif, bilezikleri için adam öldürür ama ölürken kahkahalarla gülersiniz; öyle bir kadın.

 

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir, Karakter analizi, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu, Sefirin Kızı karakterleri, Sefirin Kızı rolliri, yeni dizi Sefirin Kızı

REFİKA IŞIKLI:

 

Gediz’in annesi, Halisefe’nin ahretliği. Refika Hanım tam bir yanar döner. Pek tatlı görünür ama rüzgar nerden eserse oraya döner.

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nda kim kimdir, Karakter analizi, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu, Sefirin Kızı karakterleri, Sefirin Kızı rolliri, yeni dizi Sefirin Kızı

MÜGE IŞIKLI

 

Gediz’in ablası. Psikolog. Hiç evlenmemiş çünkü daha yirmili yaşlardayken aşık olduğu adamı hiç unutamamış. Müge tam bir domestik. Psikoloji kariyerine rağmen hala tek hayali o adama baklavalar börekler açmak.

 

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ZEHRA EFEOĞLU

 

Sancar’ın en küçük kız kardeşi, Halisefe’nin tek kızı. Aynı zamanda köyün meczubu Kavruk Ömer’in gizli sevdası. Zehra bir sevgi böceği. Yüzünü modern dünyaya dönmüş, kafası çalışan, neşeli, bir ayağı sakat bir kız. Sakatlığına  rağmen, Efeoğlu Konağı’nın dünyaya ve aydınlığa açılan yüzü o.

 

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KAVRUK ÖMER:

 Sancar’ın çocukluk arkadaşı ve köyün ozanı. Mani okumadığı, türkü söylemediği vakitlerde Efeoğlu Konağı’nın işlerine bakar. Meczup diyorlar ama herkesten akıllı. Deli mi veli mi bilinmez bir keloğlan, bir gün suyun üzerinden yürüyüp giderse şaşırmayacaksın. Kavruk bir köy dervişi. Halkın içinde hakkın peşinde.

 

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MELEK ÇELEBİ:

 Nare ile Sancar’ın sekiz yaşındaki kızları. Annesinin yaşadığı acıları gördü; erkenden büyüdü. Nare tarafından çok olgun, çok güçlü yetiştirildi ama annesini bu dünyada tek başına bırakan babasını hep merak etti. Melek annesi gibi bir savaşçı, babası gibi bir Efe olma yolunda ilerliyor.

 

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