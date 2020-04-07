Star Wars usulü tedbir (Sıra dışı corona virüs önlemleri)

Maske bulamadığı böyle ilginç bir çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, İHA'ya yaptıtğı açıklamada “Böyle ilginç bir şey çok sağlıklı, ön kısmında olan deliklerden hava alıyor ve ses geçiriyor rahatça konuşabiliyor gerektiğinde yemekte yiyebiliyor su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Bunu herkes yapabilir baş kısmını lastik ile bağladım. İnsan zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok. Kolonyada pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum. Normal insanların taktığı maskeden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapağını açarak konuşabiliyor, ağız kısmından çatalı tutarak yemekte yiyebiliyorum” dedi.

Elbette Övünçkaya ilginç formül bulun tek kişi değil. İşte dünyanın dört bir yanından ilginç corona virüs önlemleri...