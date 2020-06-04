Star Wars yıldızı John Boyega protesto ederken ağladı (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler)

ntv.com.tr 04.06.2020 - 07:43 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 07:54
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hyde Park'ta bir araya gelen çok sayıda gösterici ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.
Star Wars yıldızı John Boyega, eline megafonu aldı ve zaman zaman gözyaşı döktüğü duygusal ve etkili bir konuşma yaptı. Boyega şunları söyledi:
"Sizinle kalbimden konuşuyorum. Bakın, bundan sonra bir kariyerim olup olmayacağını bilmiyorum. Buradaki her siyah, bir başkası ona siyah olduğunu hatırlattığında siyah olduğunu hatırladı. Her gün ırkınızın hiçbir şey ifade etmediğini hatırlamanın ne kadar acı verici olduğunu anlamanıza ihtiyacım var. Kontrolü kaybetmeyin. Mümkün olduğunca barışçıl gösteri yapın. Çünkü bugün bizden dağılmamızı, berbat etmemizi istiyorlar. Siyahi erkekler, siyahi kadınlarımızı korumamız gerekiyor. Onlar bizim kalbimiz, geleceğimiz. Kendimizi şeytanlaştıramayız, ailenin temel direkleriyiz."
İngiliz şarkıcı Liam Payne, Hdye Park'taki gösteriden paylaşımlar yaptı.
İngiltere'den önce ABD'de başlayan gösteriler ise günlerdir sürüyor. İşte ABD'deki George Floyd yürüyüşlerine katılan diğer ünlüler...
Cara Delevingne