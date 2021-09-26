Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım sete çıktı

Yeni dizi Benim Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle yakında Star'dabaşlıyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım setinden ilk kareler servis edildi.

Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme aldığı Benim Hayatım, hayallerinden asla vazgeçmeyen ve ailesiyle beraber İstanbul’a taşınan bir kızın öyküsünü konu alıyor.