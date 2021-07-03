Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, temmuz ayının en popüler oyuncularını listeledi. İşte zirvedeki 25 isim...

03.07.2021 - 07:43

Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 1
25. Ryan Hansen
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 2
24. Jaime King
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 3
23. Sasha Lane
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 4
22. Rachel Zegler
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 5
21. Natalie Alyn Lind
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 6
20. Juno Temple
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 7
19. Annie Murphy
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 8
18. Linda Cardellini
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 9
17. Anthony Carrigan
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 10
16. Melissa Barrera
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 11
15. Kathleen Turner
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 12
14. Emma Berman
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 13
13. Kelly Marie Tran
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 14
12. Erin Moriarty
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 15
11. Gugu Mbatha-Raw
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 16
10. Awkwafina
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 17
9. Rose Byrne
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 18

8. Minka Kelly

Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 19
7. Melissa Roxburgh
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 20
6. Mckenna Grace
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 21
5. Yvonne Strahovski
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 22
4. Tom Hiddleston
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 23
3. Jack Dylan Grazer
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 24
2. Jacob Tremblay
Starmetre verilerine göre temmuz ayının en popüler oyuncuları - 25
1. Sophia Di Martino

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